СМИ сообщили, что из-за "Нафтогаза" бюджет недополучил 75 млрд грн, в компании информацию опровергли

Аудит НАК "Нафтогаз Украины" якобы обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.

Об этом говорится в статье "Экономической Правды". Отмечается, что многостраничный документ содержит данные о нарушениях различного характера.

Обновлено: в "Нафтогазе" и Государственной аудиторской службе указанную в сообщении СМИ информацию опровергли.

"Здесь и продажа газа по заниженным ценам, и безосновательная выплата премий членам правления "Нафтогаза", и занижение услуг за транспортировку газа, и провал программы увеличения добычи голубого топлива, и нарушения в закупках, и скрытое кредитование, и многое другое. Но все суть документа можно свести к четырем пунктам. Все они касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов", – подчеркивается в статье.

Первый – начисления резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане (за 2018 год и 9 месяцев 2019 года. - Ред.) на 38,4 млрд гривен. Поэтому, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.

Второй – выявления Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в "Укртрансгазе" на 37,3 млрд гривен. В результате – "Нафтогаз" не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.

Третий – занижение доходов из-за не отражение в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери государственного бюджета на сумму 2,9 млрд гривен.

Четвертый – неподписание актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 год на 2,1 млрд гривен.

Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен.

В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.

"В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов Украины спрогнозировало, что в ближайшие четыре года убытки государственной группы "Нафтогаз" превысят 21 млрд гривен.