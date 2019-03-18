Из-за Крыма: в ЕС выразили готовность продолжать давить на Россию

В Евросоюзе считают необходимым сохранять санкционное давление на Россию до полной деоккупации Крыма и Донбасса.

Такое заявление сделал Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, комментируя отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений, передает "Европейская правда".

"Мы много делаем через различные элементы, в первую очередь мы ввели санкции и продолжаем их. Без четкой имплементации Минских соглашений важно продолжать это делать", - сказал он.

Министр также отметил, что ЕС продлил давление после инцидента в Азовском море и следит за судьбой захваченных украинских моряков.

"Мы также продолжаем дипломатические усилия через "нормандский формат", чтобы получить положительные изменения на местах. Учитывая выборы президента, а затем парламента в Украине будет трудно достичь прогресса, но мы должны сохранять давление и вести диалог для возможных изменений", - добавил Рейндерс.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины. Введение новых ограничений связано с агрессией России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

Министерство иностранных дел РФ назвало санкции "дремучей русофобией" и пообещало "обязательно ответить".

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