Из-за кризиса в Украине будет расти безработица, кадровые ротации начнутся и во власти, - аналитики

Вследствие мирового экономического кризиса в Украине будет расти уровень безработицы. Серьезные кадровые изменения произойдут также и во власти, в частности, в Кабмине. На этом сходятся известные политологи и аналитики, чьи прогнозы собрал 5 канал.

Так, политолог Владимир Фесенко отмечает, что уже совсем скоро состав трети правительства может быть изменен. Кадровые перестановки возможны и на более низких уровнях исполнительной власти.

"Могут быть кадровые изменения в Офисе президента и в правительстве. С большой вероятностью, и так было раньше, произойдет смена, скорее всего, губернаторов, районных руководителей – это будет тоже", – считает Фесенко.

Пока кадровые вопросы будут в государственном приоритете, усиления экономического кризиса не избежать, – говорят эксперты. В этот период они советуют держаться за свое рабочее место. Ведь украинцев ожидают непростые времена – как из-за мирового кризиса, так и вследствие внутренних факторов, в частности, повышения тарифов на газ уже в ноябре 2020 года.

"Платежки уже в декабре придут гораздо выше. Это будет сезонный рост цен на всех мировых биржах. Другое дело – это экономическая ситуация в стране. И с короновирусом, и с другими провалами в экономике. Поэтому новые платежки не добавят оптимизма", – убежден аналитик Кирилл Сазонов.

Специалисты отмечают, что кризисные времена сейчас переживает весь мир. Уровень безработицы растет и в Европе, и в Америке, которая недавно заявила о массовых сокращениях в авиакомпаниях и заведениях питания. Между тем кризис в Украине они называют системным, давно требующим вмешательства государства. При этом, отмечают аналитики, первоочередными должны стать программы усиления локализации производства и удешевление кредитных ресурсов для бизнеса.