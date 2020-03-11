В Италии разрешили не платить налоги из-за коронавируса

В Италии разрешили местным жителям временно не платить по счетам, ипотеке и налогам из-за вспышки коронавируса.

Соответствующее постановление приняло итальянское правительство в целях борьбы с эпидемией, пишет The Times.

Это одна из мер, которая должна помочь итальянцам в ситуации, когда по всей стране введен карантин из-за коронавируса. Продлиться карантин должен до 3 апреля.

prm.ua

На осуществление этих мер власти выделят 10 млрд евро. В результате, как ожидается, дефицит бюджета Италии станет выше 3%.

Власти призывают людей не выходить из дома без крайней необходимости, однако в Риме транспорт и магазины работают в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидером по темпам заражений является Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус. За сутки их количество возросло почти на 2000 человек.

Ранее на территории всей Италии объявили карантин в связи со вспышкой коронавируса: массовые мероприятия запретили, передвижение между регионами ограничили.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что угроза пандемии вполне реальна.

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