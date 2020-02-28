Вспышка нового коронавируса COVID-19 в Италии и карантинный режим "ударили" по сельскому хозяйству страны.

Как пишет La Repubblica, это связано с резким уменьшением количества трудовых мигрантов. Опасаясь заражения или того, что они больше не смогут возвратиться домой в связи с вероятными ограничениями в передвижении, иностранцы покинули итальянские производства.

По данным ассоциации Coldiretti, заробитчане, которые приезжали на сельскохозяйственные сезонные работы в Италию, обеспечивали около 27% от общего количества рабочих дней, необходимых для сектора. Каждый год страна принимала более 370 тысяч постоянных работников из-за рубежа.

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При этом Болгария, Польша и Румыния уже наложили ограничения на своих граждан, трудоустроенных в северных регионах Италии. Людям рекомендовали покинуть страну.

Болгария, в частности, обязала всех приезжих из Италии (с симптомами и без) заполнять анкету в присутствии инспектора здравоохранения с дальнейшим наблюдением на карантине.

Согласно анализу Coldiretti, сообщество сельскохозяйственных иностранных рабочих в Италии насчитывает более 107,5 тыс. румын, 35 тыс. марокканцев, 34 тыс. граждан Индии, 32 тыс. граждан Албании, 14 тыс. жителей Сенегала, по 13 тыс. граждан Польши и Туниса, около 11 тыс. граждан Болгарии, по 10 тыс. рабочих из Македонии и Пакистана.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, ранее директор лаборатории клинической микробиологии и вирусологии в Милане Мария Рита Гисмондо заявила, что COVID-19 в Италии может исчезнуть уже на следующей неделе.

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