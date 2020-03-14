Главная Новости
14 марта • обновлено в 10:43
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Из-за коронавируса богатейшие люди мира потеряли крупнейшую суму в истории

2.9т
Читать материал на украинском

С начала 2020 года богатейшие люди мира, которые входят в топ-500 по версии Bloomberg, потеряли почти $1 трлн на фоне распространения коронавируса и падения цен на нефть.

Об этом сообщает Bloomberg. По данным агентства, в четверг, 12 марта, совокупные потери 500 богатейших людей мира составили $331 млрд, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю рейтинга богатейших людей агентства.

Это довело суммарные потери бизнесменов из топ-500 до $950 млрд с начала года. Всего они потеряли 16% от совокупного состояния.

Богатейшие люди мира потеряли почти 1 трлн долларов

Богатейшие люди мира потеряли почти 1 трлн долларов

В начале года суммарное состояние богатейших людей мира насчитывало рекордные $6,1 трлн. "Эти накопления были уничтожены событиями последних четырех дней после того, как страх распространения пандемии и рухнувшие цены на нефть привели рынок в панику", — пишет агентство.

Больше всего волатильность ударила по главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно — он потерял $9,5 млрд. Также пострадал основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос, который занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Bloomberg. Безос потерял $8,1 млрд. Замыкает первую тройку тех, чьи потери оказались наиболее весомыми, один из создателей Microsoft Билл Гейтс, состояние которого уменьшилось на $6,9 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, международные компании за сутки потеряли на акциях $4,7 трлн из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах на фоне распространения эпидемии коронавируса.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Персоны
Джефф Безос Билл Гейтс
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
2
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги