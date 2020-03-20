Из-за коронавируса? Apple внезапно прибегла к жестким ограничениям 13-ти летней давности

Во многих странах мира, включая США и Китай, компания Apple ограничила продажу iPhone в своих интернет-магазинах во многих странах мира.

Как сообщает Reuters, один человек сможет приобрести онлайн не больше двух смартфонов Apple.

Проведенный агентством мониторинг показал, что меню сайта Apple во многих странах не позволяет клиентам покупать более двух одинаковых моделей iPhone. Соответствующие сообщения появились, в том числе на сайте Apple в Китае, Гонконге, Тайване и Сингапуре.

Apple ввела ограничения на продажу смартфонов

Компания отказалась комментировать ситуацию агентству.

Отмечается, что последний раз Apple вводила ограничения на продажи смартфонов в 2007 году, во время выхода первого iPhone. Тогда ограничения ввели, чтобы помешать перепродажи устройств спекулянтами.

Новые ограничения также связанные с попытками предотвратить перепродажу iPhone в условиях, когда магазины компании по всему миру закрыты, считает аналитик исследовательской фирмы Canalys Николь Пенг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россияне, испугавшись обвала курса рубля, бросились скупать смартфоны и гаджеты Apple. Таким образом продажи техники выросли 9 марта на 49% по сравнению с предыдущей неделей.

18 марта Apple представила новую модель iPad Pro – с лазерным дальномером (LiDAR) и поддержкой трекпада.

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