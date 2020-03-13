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13 марта • обновлено в 16:26
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Из-за коронавируса 50 млн человек могут остаться без работы

2.2т
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В мире до 50 миллионов рабочих мест в секторе путешествий и туризма находятся под угрозой из-за глобальной пандемии коронавируса Covid-19.

Соответствующие данные предоставил Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC), передает Daily Mail.

Туризм под ударом: из-за коронавируса 50 млн человек могут остаться без работы

pixabay.com

Последние данные WTTC свидетельствуют о том, что в 2020 году глобальные поездки из-за негативного воздействия коронавируса могут сократиться, при худшем прогнозе, на 25%. Это эквивалентно потере трех месяцев глобальных поездок, что может привести к сокращению рабочих мест на 12-14%.

"Данные WTTC показывают резкое воздействие на сектор путешествий и туризма нынешней вспышки Covid-19, а анализ в настоящее время прогнозирует, что в глобальном масштабе в этом секторе под угрозой находится до 50 миллионов рабочих мест", – отметила президент и генеральный директор WTTC Глория Гевара.

В организации констатируют, что вспышка коронавируса представляет значительную угрозу для отрасли в целом – как для тех, кто работает в ней, так и для тех, кто хочет продолжать путешествовать.

В связи с этим в WTTC призывают принять ряд мер для обеспечения быстрого восстановления сектора после того, как Covid-19 будет взят под контроль. Они включают в себя отмену или упрощение виз, отмену правила 80-20 "используй его или потеряй" для авиакомпаний, снижение или отмену налогов для путешественников и поддержку сильно пострадавших направлений, в том числе через денежные вливания для маркетинговых кампаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, граждан Украины призвали по возможности воздержаться от поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса. Особенно это касается самых популярных направлений среди украинцев – Египта и Таиланда.

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Тема
Коронавирус
Теги
безработица туристы туризм
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