Из-за "формулы Геруса": Россия рекордно нарастила поставки "тока" в Украину

Россия в ночь с 4 на 5 ноября рекордно нарастила импорт электроэнергии в Украину. Из-за поправки народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, которую без предварительного обсуждения приняли еще в сентябре, страна-агрессор постепенно завоевывает украинский энергорынок.

Об этом на своей странице в соцсети заявил экс-нардеп Олег Ляшко. "В октябре импорт с каждым днем ​​понемногу рос. А в ноябре российский импорт вырос в геометрической прогрессии. Среднедневной импорт в ноябре в три раза больше, чем в октябре - 4,1 млн кВт-ч и 12 млн кВт-ч", – сообщил политик.

В ночь с 4 на 5 ноября был рекордный импорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России – 1216 МВт.

Олег Ляшко Гордон

НЭК "Укрэнерго" ограничил украинских производителей электроэнергии. Были остановлены производители "зеленой" генерации и ТЭС. Украинские ТЭС, в т.ч. государственная "Центрэнерго", понесли огромные убытки из-за российского импорта, отмечает экс-нардеп.

Так, по закону госпредприятие "Гарантированный покупатель" оплатит всю электроэнергию "зеленым", которая из-за засилья российского импорта была произведена, но оказалась не нужной. Это прямые убытки государства.

"Пролоббированый Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России. Импорт электроэнергии из РФ означает, что за счет госбюджета Украины поддерживают российского экспортера электроэнергии "Интер РАО", председатель Совета директоров этого предприятия - Игорь Сечин - лучший друг Путина. Сечин под санкциями США (из-за аннексии Крыма) и Канады (за захват украинских кораблей в Керченском проливе). Покупка электроэнергии у Сечина - путь к отмене антироссийских санкций", – уверен Ляшко.

"Пролоббированый Герусом импорт электроэнергии ведет к коллапсу украинской энергосистемы в пользу России", - уверен Ляшко.

Так, Россия использует свои ресурсы в качестве "энергетического оружия" - Украину посадят на импортную електроиглу, затем отключат электроэнергию и потребуют сдать России наши территории, признать Крым российским бесплатно осуществлять транзит российского газа. Действия Геруса - предательство национальных интересов Украины, государственная измена, которая должна быть немедленно расследовано", – заявляет политик.

Ляшко заявляет: в интересах национальной безопасности Украины импорт электроэнергии из России должен быть немедленно остановлен. Сделать это можно в любой момент - постановлением Кабмина. "Необходимо срочно созвать СНБО Украины и создать межведомственную комиссию для немедленного решения по импорту, который разбалансирует украинскую энергосистему и несет прямую угрозу для энергобезопасности государства. Руководство "Укрэнерго" нужно отдать под суд за то, что вместо ограничения импорта российской электроэнергии они уничтожают украинскую энергогенерацию", – продолжает политик.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

С 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия делает Украину энергозависимой, чтобы иметь возможность давить на украинскую власть. И напомнил, что "энергетическое оружие" в Кремле уже использовали против Украины не раз. По его мнению, импорт электроэнергии из России – это еще один шаг, которым увеличивается наша зависимость от РФ и который будет иметь негативные последствия не только для энергетической отрасли, но и страны в целом.

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