Из-за COVID-19 мир захлестнет голод и безработица – аналитик

По всему миру обострится голод и безработица в 2020-м году. Таким будет результат пандемии коронавируса.

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Такое мнение высказал глава аналитического центра "ИНПОЛИТ" Сергей Быков, передает Интерфакс-Украина. Он привел прогнозы различных организаций, из которых следует, что экономический кризис усилится.

"В правительстве ожидают, что количество официальных безработных продолжит расти. Кабмин прогнозирует, что по итогам 2020 года без работы останется почти каждый десятый украинец. В мире ситуация не лучше. Международная организация труда прогнозирует, что работу потеряют от 5 до 25 млн человек в мире. Представьте только, работу могут потерять столько же людей, сколько живет в Австралии. Целый континент безработных", – отметил он.

Однако, эксперты отмечают, если страны будут координировать свои действия по выходу из кризиса, то безработных может быть меньше. Как пример они приводят действия правительств во время кризиса 2008-2009 годов. Тогда мир вместе с экономическим кризисом тоже захлестнула эпидемия свиного гриппа.

В этих условиях Международная организация труда рекомендует сокращать импорт, давать кредиты предпринимателям и инвестировать деньги во внутреннее производство по ключевым отраслям экономики.

"Несмотря на правильные решения, которые уже принимает Кабмин, пик роста безработицы ожидают уже в мае. К этому же времени закончатся деньги у тех, кто потерял работу в начале карантина. Очень важно, чтобы Украина в этих условиях не упустила вопрос продовольственной безопасности. Организация Объединенных Наций уже прогнозирует, что голод обострится в мире из-за "коронакризиса". Как заявляет представитель всемирной продовольственной программы ООН Беттина Люшер, уже 87 млн человек в 80 странах мира страдают от голода. И, по ее прогнозам, эта цифра будет расти", – отметил Быков.

Некоторые страны уже запретили продавать за границу отдельные продукты. Например, сербы больше не экспортируют подсолнечное масло, муку и сахар, вьетнамцы прекратили продавать рис, Казахстан – лук и чеснок, а Россия – репу, гречку и еще ряд продуктов. "Страны все больше замыкаются в себе, и продовольственная безопасность становится вопросом национальной безопасности", - подчеркнул аналитик.

Он утверждает, что сокращение импорта непременно приведет к росту цен на иностранные продукты.

"Поэтому сейчас нужно обеспечить бесперебойную работу отечественного агросектора, который должен покрыть потребности людей в продуктах питания. Иначе, когда у людей закончатся деньги и они не смогут купить дешевые продукты – страну захлестнут социальные конфликты", – считает Быков.

По его мнению, первое и основное, что должен сделать координационный совет – это подготовить нормативные акты, которые позволят аграриям эффективно работать. В том числе, координационный совет может готовить проекты постановлений Кабмина, законопроекты, давать поручения министерствам и ведомствам, чтобы украинским предприятиям АПК ничто не мешало кормить страну.

"Уже сегодня очевидно, что многие предприятия не выдержат, но власть должна поддержать тех, кто не имеет права закрыться. И именно эти предприятия станут основной экономики страны после коронавируса", – заключил он.

Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это в мае. Вероятно, уже после праздников, 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.