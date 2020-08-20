Из-за COVID-19 уровень безработицы в Украине может вырасти на 40% – эксперты.

В случае увеличения количества больных коронавирусом в Украине и введения жестких карантинных ограничений, в стране возрастет уровень безработицы.

Как отметил эксперт программы "Внутренняя и внешняя политика" Украинского института будущего Игорь Тышкевич, количество безработных в Украине может увеличиться на 40%, передает "5 канал".

"Если мы говорим именно об оценочном количестве безработных от численности рабочей силы потенциальной, то 10% – это очень оптимистично. Я думаю, что будет по крайней мере на 40% больше. Это значит, что в количественном выражении – это от 13% до 15%" , – предупредил он.

Управляющий партнер АО "Дмитриева и партнеры" Ольга Дмитриева со своей стороны отметила, что ухудшение эпидемиологической ситуации будет связано с новыми увольнениями.

"Я лично собираюсь 1 сентября офис переводить на несколько недель на дистанционную работу. Потому что я прогнозирую, что будет снова волна заболеваемости. Я не хочу доводить ситуацию до принудительного карантина, я не хочу чтобы мои сотрудники болели", – отметила она.

В похожей ситуации сейчас – большинство предприятий, в частности, малого и среднего бизнеса. В некоторых секторах, как ИТ – нацелены на дистанционную работу. Однако, говорят эксперты, немало будет таких, которые могут "не выжить". И вынуждены будут прибегнуть к очередным сокращениям рабочих мест.

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