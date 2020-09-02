Из-за COVID-19 работу могут потерять до 5 млн украинцев, – эксперт

Из-за продолжения жестких карантинных ограничений, введенных из-за роста количества больных коронавирусной болезнью COVID-19, работу могут потерять от двух до пяти миллионов украинцев.

Такое мнение высказал старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар. По его словам, такие цифры являются официальными. По макроэкономическим прогнозом правительства, до конца года работы может лишиться каждый десятый трудоспособный украинец, передает "24 канал".

"Ситуация с ростом безработицы – это вообще самое сложное следствие коронавирусного кризиса, который мы имеем сегодня даже в индустриальных странах. Украину, как всегда, как это ни странно, спасло то, что у нас большинство рынка находится в тени и мы не видели реальных цифр роста этого безработицы", – заверил Кухар.

Отметим, что уровень безработицы в странах ЕС также растет. Наибольшее количество безработных зафиксировано в Испании – почти 16%, в Италии – 10, а во Франции – 7. Чтобы уменьшить негативное влияние, европейские правительства вливают в экономику сотни миллиардов евро.

В Украине такого запаса прочности нет – бюджет страны только за первые три недели карантина получил треть запланированных поступлений.

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