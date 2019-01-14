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Из-за блэкаута Украины: "ДНР" решилась перейти на новую зависимость от России

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Террористическая "ДНР" полностью и окончательно перевела свои интернет-сети на работу с российскими магистральными каналами. Схожая ситуация и в "ЛНР".

Об этом рассказал так называемый министр связи "ДНР" Виктор Яценко, передает Лига.net. "В "ДНР" обзавелись собственным магистральным оператором и оператором центров обработки данных. Им стала компания "Углетелеком", до той поры обслуживавшая шахты. "Угтлетеком" проложил магистральные каналы до России", — сообщает издание.

Некоторое время в ОРДЛО потребляли трафик одновременно и из России, и из Украины. "Но осенью 2017 года Украина устроила блэкаут и отключила магистральные каналы до "ДНР" и "ЛНР", — пишет издание террористов CNews.

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В работе интернета в ОРДЛО после этого якобы начались перебои. Местные провайдеры стали перестраиваться на работу с магистральными каналами, проложенными до России.

По словам Яценко, суммарная пропускная способность магистральных каналов, проложенных от террористов "ДНР" до Ростовской области, составляет 230 Гбит/с. Пропускная способность каналов между террористами "ЛНР" и Ростовской областью составляет 200 Гбит/с. С кем из российских операторов установлены стыки, террорист не уточнил.

"ДНР"

"ДНР"

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году в "ДНР" и "ЛНР" прекратил работу украинский сотовый оператор "Киевстар". На базе захваченного оборудования компании в "ДНР" заработал сотовый оператор "Феникс".

Аналогичным образом в "ЛНР" появился сотовый оператор "Лугаком". В 2017 году в ОРДЛО было захвачено оборудование "Укртелекома". На его базе появился оператор фиксированной связи "Комтел".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
ДНРинтернетРоссия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Все адекватные люди знают, что происходит на Востоке Украины, росбыдло же верует в теорему Киселева. Но это их выбор. В фашистской Германии после войны многие немцы тоже говорили о том, что они не знали о том, какой Адик плохой и шо они вообще не в курсе про концлагеря. Они просто молчали и ничего не делали, прям как жители фашистской рф.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Все дальше и дальше от украинского бардака, безвластия и дна.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А слабо пенсии и соцвыплаты перевести на "российские сети"?
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