Из "Укрзалізниці" уволили топ-менеджеров: что произошло

Наблюдательный совет "Укрзалізниці" принял решение уволить с должности двух членов правления компании.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в правительстве. Так, по данным собеседника, речь идет о Сергее Михальчуке и Александре Бужоре. Решение было принято 5 апреля.

"Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни", - сообщил источник.

"Укрзалізниця"

"Насколько мне известно, другой кандидатуры в состав правления не вводилось. Скорее всего, в "Укрзалізниці" решили начать кадровые чистки людей с отрицательной репутацией", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января Кабинет министров назначил председателем "Укрзалізниці" Евгения Кравцова.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!