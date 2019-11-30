"Укрзалізниця" теряет кадры: стало известно о массовых увольнениях

Из "Укрзалізниці" массово увольняется линейный персонал, сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

"Люди уезжают работать в Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, где за аналогичную работу получают в 3-4 раза больше зарплату", – рассказал Кава в эфире ObozTV.

По его словам, в Европе украинцев привлекают не только высокие зарплаты, но и возможность работать на нормальной технике в надлежащем состоянии.

"А у нас сейчас машинист, когда выезжает на маршрут с пассажирским поездом, еще должен при необходимости ремонтировать электровоз или тепловоз, который находится не в лучшем состоянии. Он может ехать с частью неработающих двигателей. А менеджмент во главе с Кравцовым и наблюдательный совет этого "не замечают". Они говорят: мы стали прибыльной компанией, мы молодцы, давайте нам платить дополнительные премии", – отметил Кава.

Он подчеркнул, что "Укрзалізниця" – крупная государственная компания, где работают почти 300 тысяч сотрудников.

"Если нет нормальной системы контроля сверху и контроля за выполнением всех заданий – структура не работает", – предупредил бывший чиновник.

При этом Кава напомнил об огромных зарплатах, которые получают члены правления и наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Зарплаты руководства УЗ в первом полугодии 2019 года facebook.com/alexander.kava

По данным отчета УЗ за первое полугодие 2019 года, среднее вознаграждение члена правления УЗ составило 743 тысячи гривен в месяц, а средняя зарплата члена набсовета – 588 тысяч гривен в месяц.

"При этом наблюдательный совет собирается в среднем раз в месяц. И далеко не все члены наблюдательного совета даже приезжают в Киев", – добавил Кава.

В "Укрзалізниці" работают около 300 тысяч сотрудников facebook.com/Ukrzaliznytsia

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 ноября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что уже в ближайшее время Кабмин может отправить в отставку руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова. По словам премьера, в компании "абсолютно дикая" коррупция.

Ранее Кабмин решил вернуть УЗ в сферу управления Министерства инфраструктуры и анонсировал масштабную реформу украинской железной дороги.

Также стало известно, что в 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками.

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