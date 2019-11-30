Главная Новости
30 ноября • обновлено в 19:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Укрзалізниця" теряет кадры: стало известно о массовых увольнениях

2.5т
Читать материал на украинском

Из "Укрзалізниці" массово увольняется линейный персонал, сообщил экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава.

"Люди уезжают работать в Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, где за аналогичную работу получают в 3-4 раза больше зарплату", – рассказал Кава в эфире ObozTV.

Новости
Гончарук анонсировал громкую отставку в "Укрзалізниці"

По его словам, в Европе украинцев привлекают не только высокие зарплаты, но и возможность работать на нормальной технике в надлежащем состоянии.

"А у нас сейчас машинист, когда выезжает на маршрут с пассажирским поездом, еще должен при необходимости ремонтировать электровоз или тепловоз, который находится не в лучшем состоянии. Он может ехать с частью неработающих двигателей. А менеджмент во главе с Кравцовым и наблюдательный совет этого "не замечают". Они говорят: мы стали прибыльной компанией, мы молодцы, давайте нам платить дополнительные премии", – отметил Кава.
Новости
"Почему молчат?" Омелян рассказал о деле Дубневича и коррупции в "Укрзалізниці"

Он подчеркнул, что "Укрзалізниця" – крупная государственная компания, где работают почти 300 тысяч сотрудников.

"Если нет нормальной системы контроля сверху и контроля за выполнением всех заданий – структура не работает", – предупредил бывший чиновник.

При этом Кава напомнил об огромных зарплатах, которые получают члены правления и наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Зарплаты руководства УЗ в первом полугодии 2019 года

Зарплаты руководства УЗ в первом полугодии 2019 года

facebook.com/alexander.kava

По данным отчета УЗ за первое полугодие 2019 года, среднее вознаграждение члена правления УЗ составило 743 тысячи гривен в месяц, а средняя зарплата члена набсовета – 588 тысяч гривен в месяц.

"При этом наблюдательный совет собирается в среднем раз в месяц. И далеко не все члены наблюдательного совета даже приезжают в Киев", – добавил Кава.

В "Укрзалізниці" работают около 300 тысяч сотрудников

В "Укрзалізниці" работают около 300 тысяч сотрудников

facebook.com/Ukrzaliznytsia

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Наталья Глазова
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
5
2
Смешно
6
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А зачем древнеукрам залызныци? Чумаки на волах ездили. Экологично, без ГСМ, запчастей, свежий воздух... Вперёд в прошлое, скакуасы!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Такие лохотроны в виде набсоветов на госпредприятий с миллионными месячными зарплатами стали после Майдана. Слава евроинтеграторам.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
В 90-х годах оли гархи ставили своего директора на хороший завод, он его разорял, и потом его за бесценок покупали! По росенок всё подготовил- и теперь вы в стадии *продажи*
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги