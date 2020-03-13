Из Украины в разгар коронавируса попытались вывезти тонны масок - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Борисполе арестовали груз на 1,5 тонны медицинских масок.
Из Украины товар должен был отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Италию. Об этом глава МВД сообщил во время выездного заседания правительства в пятницу, 13 марта.
"Сейчас маски конфискованы, уголовное производство имеет место, буду докладывать. Я считаю, что эти маски будут работать на украинцев", – сказал он.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Борисполе арестовали груз на 1,5 тонны медицинских масок
Президент Владимир Зеленский отметил, что люди, которые пытались вывезти маски, "не понимают, что такое закон, здоровье и как быть одной страной в сложные времена".
Он добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине, по сравнению с другими государствами, "одна из лучших", поэтому надо сделать так, чтобы ничего не ухудшилось.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах.
11 марта по всей Украине был объявлен карантин на срок до 3 апреля.
Недостаток масок наблюдается в стране уже больше месяца, иногда этот товар еще можно найти, но в основном ситуация плачевная.
12 марта в Украине официально подтвердили еще два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у пенсионерки из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал