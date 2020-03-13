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13 марта • обновлено в 11:52
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Из Украины в разгар коронавируса попытались вывезти тонны масок - Аваков

3.7т
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Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Борисполе арестовали груз на 1,5 тонны медицинских масок.

Из Украины товар должен был отправится в Объединенные Арабские Эмираты и Италию. Об этом глава МВД сообщил во время выездного заседания правительства в пятницу, 13 марта.

"Сейчас маски конфискованы, уголовное производство имеет место, буду докладывать. Я считаю, что эти маски будут работать на украинцев", – сказал он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Борисполе арестовали груз на 1,5 тонны медицинских масок

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в Борисполе арестовали груз на 1,5 тонны медицинских масок

Президент Владимир Зеленский отметил, что люди, которые пытались вывезти маски, "не понимают, что такое закон, здоровье и как быть одной страной в сложные времена".

Он добавил, что ситуация с коронавирусом в Украине, по сравнению с другими государствами, "одна из лучших", поэтому надо сделать так, чтобы ничего не ухудшилось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ну учитывая что цена подскочила минимум раз в двадцать по сравнению с закупочной этого и стоило ожидать. Только вы уже опоздали с запретом экспорта масок. Пятилетний запас масок уже распродали в Китай в начале года еще вроде.
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Serov Oleg
Serov Oleg
помимо врожденного предательства, стукачества спистить и продать,все что можно,еще одна присущая черта скотобазы...
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