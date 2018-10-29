Из Украины откроют десятки новых авиарейсов: опубликован список

Из украинских аэропортов с 28 по 31 октября начнут выполнять 22 новых рейса.
Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину, и с ноября будет выполнять 17 рейсов, 12 из которых из Киева и пять – со Львова, сообщает Lowcostavia.
Еще один лоукостер Wizz Air в ближайшие дни откроет в среднем шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова (по два из каждого города).
Кроме того, румынская авиакомпания Tarom в конце октября откроет рейс Одесса – Бухарест. Старт полетов был запланирован на 31 октября.
Также с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса – Стамбул с периодичностью четыре раза в неделю.
Список новых рейсов из Украины:
28 октября – 9 новых рейсов (Ryanair – 6, Wizz Air – 3);
Киев – Барселона (Ryanair) – 4 раза в неделю;
Киев – Быдгощ (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Киев – Братислава (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Варшава (Ryanair) – 4 раза в неделю;
Киев – Вильнюс (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Лондон (Ryanair) – 5 раз в неделю;
Киев – Вена (Wizz Air) – ежедневно;
Харьков – Вроцлав (Wizz Air) – 2 раза в неделю;
Харьков – Гданьск (Wizz Air) – 2 раза в неделю;
29 октября – 4 новых рейса (Ryanair – 3, Wizz Air – 1);
Киев – Стокгольм (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Гданьск (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Киев – Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Львов – Вильнюс (Wizz Air) – 3 раза в неделю;
30 октября – 5 новых рейсов (Ryanair - 3, Wizz Air - 2);
Львов – Братислава (Wizz Air) – 2 раза в неделю;
Харьков – Лондон (Wizz Air) – 3 раза в неделю;
Киев – Вроцлав (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Киев – Познань (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Львов – Краков (Ryanair) – 3 раза в неделю;
31 октября – 4 новых рейсов (Ryanair – 3, Tarom – 1);
Львов – Дюссельдорф (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Львов – Мемминген (Ryanair) – 2 раза в неделю;
Львов – Варшава (Ryanair) – 3 раза в неделю;
Одесса – Бухарест (Tarom) – 3 раза в неделю.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали о новых лоукостерах, которые зайдут на украинский рынок.
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