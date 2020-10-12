Из 'Нафтогаза' со скандалом ушел иностранец

Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн ушел из "Нафтогаза", публично объявив, что власть саботирует реформы в компании.

Как указано на сайте НАК, он уведомил, что прекращает полномочия в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании.

Одной из причин такого решения Хохштайн указал то, что в последнее время наблюдается сильное противодействие реформе рынка газа и трансформации "Нафтогаза".

"Нафтогазу" грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил", – написал Хохштайн в колонке на KyivPost.

Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов как предохранителя от возвращения коррупционных схем прошлого.

Хохштайн работал в Наблюдательном совете с 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября СМИ сообщили, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.

В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии. "В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.

На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".

8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.

Впоследствии Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.