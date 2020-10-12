Из "Нафтогаза" со скандалом ушел иностранец
Амос Хохштайн ушел из-за противодействия реформе рынка газа и саботаже изменений внутри НАК
Он обвинил в этом власти
В набсовете "Нафтогаза" он работал с 2017 года
Американский бизнесмен и бывший дипломат Амос Хохштайн ушел из "Нафтогаза", публично объявив, что власть саботирует реформы в компании.
Как указано на сайте НАК, он уведомил, что прекращает полномочия в качестве независимого директора в наблюдательном совете компании.
Одной из причин такого решения Хохштайн указал то, что в последнее время наблюдается сильное противодействие реформе рынка газа и трансформации "Нафтогаза".
"Нафтогазу" грозит нарастающий саботаж со стороны коррумпированных сил", – написал Хохштайн в колонке на KyivPost.
Он также призвал правительство Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов как предохранителя от возвращения коррупционных схем прошлого.
Хохштайн работал в Наблюдательном совете с 2017 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября СМИ сообщили, что аудит "Нафтогаза" обнаружил, что из-за финансовых нарушениях в компании бюджет недополучил 75 млрд грн.
В "Нафтогазе" подтвердили, что получили от Госаудитслужбы акт ревизии. "В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которая будет содержать окончательные результаты ревизии", – отметили в пресс-службе.
На следующий день бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал основные обвинения против НАК. Он заявил, что его личная позиция противоречит официальной позиции "Нафтогаза".
8 октября СМИ сообщили, что Государственная аудиторская служба направила материалы аудита "Нафтогаза" в СБУ.
Впоследствии Коболев заявил, что против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, которое якобы основано на обвинениях в государственной измене.