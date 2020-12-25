Из Крыма уходит бизнес: предприниматели не могут оплачивать дорогую аренду

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Из Крыма уходит бизнес: предприниматели не могут оплачивать дорогую аренду

Оккупированный Крым начал терять предпринимателей – бизнес не способен платить за аренду помещений по завышенным ценам.

В частности, в Симферополе начался отток бизнесменов из торгового центра "Южная галерея" – самого посещаемого ТЦ полуострова. Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым.

"Предприниматели больше не способны платить за аренду помещений по завышенным ценам. А там "Ашан", кстати", – отметила она.

При этом просьбы арендаторов "Южной Галереи" просты: исключить привязку арендной платы к доллару и сделать ставку аренды гибкой – пропорционально трафику посещения торгового центра.

В Симферополе начался отток бизнесменов из самого посещаемого торгового центра полуострова

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Крыма начали активно жаловаться на рост цен на полуострове.

В частности, жительница Алушты, автор блога "Семейка А из Крыма" на YouTube, показала ценники в одном из магазинов города. По ее словам, за последние дни цены выросли до 20%.

  • Рис стоит 56 руб (21 грн) за кг обычной крупы и 90 руб (34,6 грн) за кило пропаренного.

  • Бутылка растительного масла (0,9 л) – от 99 до 125 руб (38-48 грн).

  • Гречка (0,9 кг) – 84 руб (32,3 грн).

  • Макароны (0,4 кг) – 55 руб (21,1 грн).

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