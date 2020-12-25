Из Крыма уходит бизнес: предприниматели не могут оплачивать дорогую аренду

Оккупированный Крым начал терять предпринимателей – бизнес не способен платить за аренду помещений по завышенным ценам.

В частности, в Симферополе начался отток бизнесменов из торгового центра "Южная галерея" – самого посещаемого ТЦ полуострова. Об этом в Twitter сообщила блогер RoksolanaToday&Крым.

"Предприниматели больше не способны платить за аренду помещений по завышенным ценам. А там "Ашан", кстати", – отметила она.

При этом просьбы арендаторов "Южной Галереи" просты: исключить привязку арендной платы к доллару и сделать ставку аренды гибкой – пропорционально трафику посещения торгового центра.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Крыма начали активно жаловаться на рост цен на полуострове.

В частности, жительница Алушты, автор блога "Семейка А из Крыма" на YouTube, показала ценники в одном из магазинов города. По ее словам, за последние дни цены выросли до 20%.