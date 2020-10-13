Из Крыма начали уезжать местные жители из-за массовых проблем

Из оккупированного Крыма уезжают местные жители, а на их место приходят россияне.

"Замещение населения: пока понаехи массово прут в Крым, жители полуострова выезжают из него куда подальше", – пишет в Twitter блогер Крымский бандеровец.

В частности, местные жители жалуются на массовые проблемы полуострова.

"Подумываю о переезде из Крыма. Воды нет и не будет, в сад не знаю когда ребенка удастся отдать, с медициной все плохо", – заявила Sofia Nesterova.

"У нас, крымчан, жизнь не сахар, мягко говоря, поскольку с водообеспечением проблемы. В общежитиях в поселке Аграрное воду греют в чайниках и в ведрах, чтобы помыться", – отметил Denis Yakimchik

"Воды нет, работы нет, полезных ископаемых нет. Квартиры от 15 тысяч рублей, зарплата водителя в налоговой 15 тысяч рублей, консультанта – до 18 тысяч. Решайте сами, оно вам надо?" – резюмировал Ivan Kim.

Крымчан на полуострове замещают граждане России

Крымчан на полуострове замещают граждане России

Крымчан на полуострове замещают граждане России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Симферополе (территория оккупированного Крыма) местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.