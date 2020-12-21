Из "ковидного фонда" забрали 103 млн грн на компенсацию за потерянные депозиты

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Экономика
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Кабмин направил деньги из 'ковидного фонда' на выполнение решения международного суда

Кабинет министров Украины выделил 103 млн. грн из Фонда борьбы с COVID-19 на платежи во исполнение решений зарубежных юрисдикционных органов.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина. Речь идет о погашении задолженности по решению Международного центра по урегулированию инвестиционных споров от 26 июля 2018 года.

Иск к государству Украина подали компании "Сити-Стейт Н.В.", "Компания по управлению активами "Практика", "Кристалл-Инвест" и "Продиз".

В июле 2018 года международный арбитраж в Нидерландах присудил выплатить в пользу этих юридических лиц $8,91 млн, или 239,2 млн грн, а также проценты за период с 31 декабря 2013 года по ставке 12-мес. LIBOR+4% и $0,4 млн судебных издержек.

Спор был связан с потерей компаниями депозитов в Кредитпромбанке, который Нацбанк вывел с рынка. По мнению истцов, государство не смогло защитить их инвестиции, как того требовало межправительственное соглашение.

Согласно постановлению Кабмина, Министерству юстиции Украины поручено обеспечить согласование выделения бюджетных средств с Комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

После этого министерство финансов должно внести соответствующие изменения в роспись государственного бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги. Ранее он заявил, что ни одного специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло по ошибке.

В начале ноября СМИ выяснили, что все тендеры Ивано-Франковской Службы автодорог на ремонт трасс, которые частично были профинансированы деньгами Фонда по борьбе с COVID-19, выиграло ООО "ПБС", которое связано с одним из украинских олигархов.

10 ноября Министерство финансов сообщило, что в течение недели из "коронавирусного фонда было" выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения.

Cпикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что в 2021 году в Украине не будут создавать отдельный фонд для борьбы с коронавирусом, как это было сделано в текущем году. Эти расходы могут распределить отдельно по министерствам.

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