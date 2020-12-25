Из "коронавирусного" фонда за месяц потратили более 3 млрд гривен на дороги

В Украине из "коронавирусного" фонда в течение месяца потратили 3,2 млрд гривен на строительство и ремонт дорог.

Всего на автомобильные дороги правительство выделило около 24 млрд гривен. Об этом сообщает ZN.ua.

Однако за этот период размеры расходов на строительство и ремонт приемных отделений больниц не изменились.

Общий размер расходов в виде больничных составил 2,3 млрд гривен. В течение месяца цифра увеличилась на 380 млн гривен.

За все время на доплаты медицинским работникам выделили 5,4 млрд грн. Уровень финансовой помощи безработным вырос на 2,4 млрд гривен.

За этот период размеры расходов на строительство и ремонт больниц не изменились ZN.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.

Ранее он заявил, что никакого специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло по ошибке.