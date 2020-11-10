Из 'коронавирусного фонда' потратили еще более 1 млрд грн на дороги

Министерство финансов сообщило, что в течение недели из "коронавирусного фонда" было выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения.

За этот же период времени на финансовую помощь в виде больничных потратили только 9,5 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные ведомства.

Общий размер кассовых расходов из фонда в виде больничных составляет 1,7 млрд гривен, финансовой помощи безработным – 6,7 млрд гривен.

На доплаты медицинским работникам потратили 3,2 млрд гривен, а на ремонт больниц – 1,7 млрд гривен.

Дополнительные выплаты военным и полицейским за весь период составляли 2,5 млрд гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября глава "Укравтодора" Александр Кубраков пояснил, почему деньги с COVID-фонда потратили на дороги.

Ранее он заявил, что никакого специального фонда борьбы с COVID-19 не было – такое название возникло по ошибке.