Из 'ДНР' массово бегут квалифицированные работники, – Казанский о 'русском мире' на Донбассе

В "ДНР" признали, что с подконтрольной им территории Донбасса бегут все адекватные, квалифицированные кадры из-за чего там сложился дефицит управленческого персонала.

Об этом заявил в своем блоге на YouTube представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он привел в доказательство своих слов, скриншот из сайта "Министерства экономического развития ДНР".

"Квалифицированные кадры требуются в машиностроении, химической промышленности, IT секторе, здравоохранении, образовании, транспорте, логистике, сельском хозяйстве и пищевой промышленности", – говорится в заявлении оккупантов.

"Представляете у них есть министерство развития того, чего в принципе нет... Кадры требуются практически везде. Только непонятно, зачем им химики и машиностроители, ведь они закрыли все химические комбинаты и машиностроительные заводы", – иронизирует Казанский.

По его словам, оккупанты сами разрушили всю экономику Донбасса, а сейчас удивляются, что люди сбегают от них на подконтрольную часть Украины.

"Сначала они превратили подконтрольный им Донбас в нищую резервацию, лишили людей базовых прав, закрыли половину производств и распилили их на метал, стали платить людям 5-6 тысяч гривен, да и те с задержками... А потом удивляются – все специалисты сбежали, кадры уехали. Никто не хочет работать на "молодые, процветающие республики", – сказал представитель Украины в ТКГ.

По его словам, сейчас из "ДНР" и "ЛНР" люди массово уезжают в Украину, от которой так рьяно защищают Донбас патриоты "русского мира".

"Из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию уехало более миллиона человек. И в основном, это те самые квалифицированные специалисты, которых так не хватает "молодым республикам". Цифры будут честнее любой пропаганды. Цифры показывают, что жители Донбасса не хотят, чтобы их защищали от Украины, они не хотят жить в "ДНР" под дулами автоматом неуравновешенным бандитов. Так будет везде, куда пришел "русский мир", – заключил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Казанский показал, как пришел в упадок завод в Енакиево, в который террористы не вложили ни копейки.

Также в "ДНР" начали искать инвесторов: среди главных направлений указываются производство продуктов питания, ресторанный бизнес и недвижимость. Сеть высмеяла заявление террористов.