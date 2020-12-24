Судьи попросили 84 млн гривен из COVID-фонда. Документ

Государственная судебная администрация Украины попросила выделить 83,7 млн грн на защиту судей от коронавируса за счет Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом говорится в письме и. о. председателя Государственной судебной администрации Людмилы Гизатулиной в Кабинет Министров, которое было направлено в конце октября и обнародовано экспертной организацией StateWatch. По состоянию на 24 декабря документ до сих пор остается на рассмотрении правительства.

Причиной указана необходимость обеспечения конституционного права граждан на обращение в суд на карантине.

"В связи с существенным скоплением людей во время судебных заседаний критически актуальным остается вопрос их защиты в период пандемии коронавируса", – отмечает в документе Гизатулина.

В письме также сказано, что в адрес ГСА поступают многочисленные просьбы из судов о выделении дополнительных средств для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и дезинфекции помещений. Из-за недостаточного финансирования такие просьбы пока невозможно удовлетворить.

Письмо Гизатулиной к Кабмину StateWatch

Письмо Гизатулиной к Кабмину StateWatch

По словам ГСА, в судебной системе работает более 36 тысяч человек, а с учетом других участников судебного процесса (истцов, ответчиков, адвокатов, стороны обвинения), эта цифра практически удваивается. Самих помещений судов насчитывается более 800.

Письмо Гизатулиной к Кабмину StateWatch

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