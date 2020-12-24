Судьи попросили 84 млн гривен из COVID-фонда. Документ
Государственная судебная администрация Украины попросила выделить 83,7 млн грн на защиту судей от коронавируса за счет Фонда борьбы с COVID-19.
Об этом говорится в письме и. о. председателя Государственной судебной администрации Людмилы Гизатулиной в Кабинет Министров, которое было направлено в конце октября и обнародовано экспертной организацией StateWatch. По состоянию на 24 декабря документ до сих пор остается на рассмотрении правительства.
Причиной указана необходимость обеспечения конституционного права граждан на обращение в суд на карантине.
"В связи с существенным скоплением людей во время судебных заседаний критически актуальным остается вопрос их защиты в период пандемии коронавируса", – отмечает в документе Гизатулина.
В письме также сказано, что в адрес ГСА поступают многочисленные просьбы из судов о выделении дополнительных средств для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и дезинфекции помещений. Из-за недостаточного финансирования такие просьбы пока невозможно удовлетворить.
По словам ГСА, в судебной системе работает более 36 тысяч человек, а с учетом других участников судебного процесса (истцов, ответчиков, адвокатов, стороны обвинения), эта цифра практически удваивается. Самих помещений судов насчитывается более 800.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 ноября Министерство финансов сообщило, что в течение недели из "коронавирусного фонда было" выделено более 1 млрд гривен на восстановление автодорог государственного значения.
Впоследствии заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что бюджетные средства, выделенные для борьбы с COVID-19, на строительство дорог не направляли.
Из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 7 декабря потратили 45,4 млрд гривен.
14 декабря Кабинет министров увеличил расходы Фонда борьбы с COVID-19 на 6 млрд гривен. Ранее за счет Фонда финансировали президентскую программу "Большая стройка".