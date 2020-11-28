Из чего делают искусственную икру: эксперт озвучила состав

Искусственную икру могут производить на основе рыбьего или растительного жира с добавлением красителя.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказала эксперт по качеству пищевых продуктов Елена Сидоренко. "Искусственная икра – это визуальный заменитель икры. Икрой там не пахнет вообще", – отметила она.

По словам эксперта, производство искусственной икры проходило определенные этапы развития – от более естественного и полезного к более простому.

"Искусственную икру начинали делать из белка куриных яиц, потом из желатина, затем из альгината, то есть из вытяжки из морских водорослей, это была оболочка. Наполнением был, например, рыбий жир и вытяжка из чайного дерева. Это в идеале. Теперь нет, теперь все проще", – рассказала она.

Эксперт сообщила, из чего изготавливают искусственную икру сейчас.

"Как правило, это продукт, который сделан в капсулах. Они могут быть желатиновые. Наполнение, как правило, идет с красителем или на основе рыбьего жира, или вообще гидрогенизированного растительного жира", – сказала она.

Как писал OBOZREVATEL, в советское время красная и черная икра были дефицитным продуктом. Баночка с икрой считалась крайне ценным подарком к праздникам.