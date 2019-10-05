В Европе решили ударить по любителям электронных сигарет

Правительство Италии планирует повысить налоги на все виды табака, электронные сигареты и азартные игры.

Об этом сообщает итальянский портал TGCOM24. Журналисты отмечают, что принятые меры ударят по целому ряду граждан и станут причиной повышения цен на ряд продуктов и услуг.

Мужчина курит сигарету в кафе в Риме, Италия

В частности, отмечают аналитики, правительство решило "уделить внимание" табаку и электронным сигаретам из-за резонансных событий в США, где за последнее время несколько человек погибли во время курения вейпов. Впоследствии стало известно, что все погибшие использовали поддельные жидкости с добавками наркотических препаратов, однако местные власти уже обсуждают вопрос о временном запрете ароматизированных продуктов, содержащих никотин.

Информацию подтверждает римская газета Il Messaggero, по данным которой правительственное агентство по сбору налогов планирует облагать дополнительными налогами традиционные сигареты, электронные сигареты и курительные смеси.

При этом издание отмечает, что предыдущий законопроект, направленный на налогообложение электронных сигарет в 2013 году, был назван "мошенническим", и отложен из-за его непопулярности среди владельцев магазинов и курильщиков. Налог на альтернативные формы курения был предложен в 2018 году, но не получил одобрения.

В сфере индустрии азартных игр правительство планирует ужесточить требования к специальной технике, которая необходима для функционирования игровых заведений и повысить стоимость официальных разрешений для ввода и эксплуатации оборудования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в США сотни человек заболели от электронных сигарет.

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