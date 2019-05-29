Италии сделали жесткое предупреждение из-за огромного долга: что известно

Европейская комиссия в среду, 29 мая, направила правительству Италии письмо с просьбой объяснить стремительный рост госдолгов.

Как сообщает ЕП, этот шаг был вызван тем, что задолженность страны в 2018 году выросла, а не упала, как этого требовали в ЕК. Обращение "готовило почву" для нового спора Брюсселя с евроскептической коалицией в Риме.

Письмо подписали еврокомиссары Валдис Домбровскис и Пьер Московиси. Оно было отправлено на следующий день после того, как вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал фискальные правила ЕС устаревшими и призвал Европейский центробанк гарантировать долг стран еврозоны.

Иллюстрация 24ur.com

Указывается, что если Рим не предоставит в пятницу, 31 мая, достаточных объяснений растущей задолженности или не согласится с тем, что он должен ограничить свои расходы в 2019 году, Еврокомиссия, вероятно, на следующей неделе начнет дисциплинарные меры в отношении страны.

Письмо ЕС является юридически обязывающим по правилам Евросоюза. Его адресуют, если страны-члены не соблюдают согласованных фискальных целей.

По требованиям ЕС, общий дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП, а долг не должен быть выше 60%. При этом размер государственного долга Италии составляет 132% ВВП.

Аналогичные письма были отправлены Франции, Бельгии и Кипру. Каждая страна будет оцениваться индивидуально. Ситуация в Италии является наиболее сложной, а ее наказание может повлечь штраф в размере до 3,4 млрд евро.

Как писал OBOZREVATEL, в марте 2019 года в Италии резко упали цены на газ и электричество. Кроме того, эксперты прогнозировали и дальнейшее падение их стоимости (до -9,9% и -8,5% соответственно).

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