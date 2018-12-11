''Истребление продолжается'': оккупантов Крыма уличили в новой подлости

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти закрывают глаза на массовую вырубку лесов.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. По ее словам, в селе Лозовое Симферопольского района срубили множество гектаров крымской сосны. При этом, она отмечает, что дерево внесено в Красную книгу.

"Истребление крымского леса продолжается... не останавливает даже крымская сосна! (Симферопольский район, с. Лозовое) Крымскую сосну гавань внесла специально в свою Красную книгу, чтобы на НГ наши не могли ею торговать. А зато рубить ее гектарами - да легко", — сказано в сообщении.

Она также опубликовала фото-доказательства.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

В комментариях озвучили разрушительные последствия тотальной вырубки лесов и допустили, что "власти" делают это намеренно.

"Хвойные требуют большого количества воды. Наверное, свинособаки делают это целенаправленно", "В Карпатах, например, на участках, где вырубили лес, происходили оползни и потопы. Один раз даже село полностью похоронило горной породой", — отметили пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре стало известно, что железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за найденного на месте строительства древнего города (поселение Манитра).

При этом многие эксперты уверяют, что проседание Крымского моста, зафиксированное со спутников, приведет к его разрушению. Этот процесс необратим, считает автор двух украинских проектов Крымского моста Георгий Росновский. По его словам, для строительства россияне выбрали самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.