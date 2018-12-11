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''Истребление продолжается'': оккупантов Крыма уличили в новой подлости

2.7тЧитать материал на украинском

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти закрывают глаза на массовую вырубку лесов.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter. По ее словам, в селе Лозовое Симферопольского района срубили множество гектаров крымской сосны. При этом, она отмечает, что дерево внесено в Красную книгу.

"Истребление крымского леса продолжается... не останавливает даже крымская сосна! (Симферопольский район, с. Лозовое) Крымскую сосну гавань внесла специально в свою Красную книгу, чтобы на НГ наши не могли ею торговать. А зато рубить ее гектарами - да легко", — сказано в сообщении.

Она также опубликовала фото-доказательства.

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''Истребление продолжается'': оккупантов Крыма уличили в новой подлости

twitter.com/KrimRt

''Истребление продолжается'': оккупантов Крыма уличили в новой подлости

twitter.com/KrimRt

''Истребление продолжается'': оккупантов Крыма уличили в новой подлости

twitter.com/KrimRt

В комментариях озвучили разрушительные последствия тотальной вырубки лесов и допустили, что "власти" делают это намеренно.

"Хвойные требуют большого количества воды. Наверное, свинособаки делают это целенаправленно", "В Карпатах, например, на участках, где вырубили лес, происходили оползни и потопы. Один раз даже село полностью похоронило горной породой", — отметили пользователи.

''Истребление продолжается'': оккупантов Крыма уличили в новой подлости

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре стало известно, что железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за найденного на месте строительства древнего города (поселение Манитра).

При этом многие эксперты уверяют, что проседание Крымского моста, зафиксированное со спутников, приведет к его разрушению. Этот процесс необратим, считает автор двух украинских проектов Крымского моста Георгий Росновский. По его словам, для строительства россияне выбрали самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымсоцсетифотографиилес
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Плевать, что свой лес рубят под корень, да настолько, что масштаб заметен уже со спутников. Главное, что вот 4 фоточки, как у соседа лес рубят. Это главное.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинские Карпаты вырубают ежедневно по 300 вагонов в день.----------------------------------------------------------http://ecology.md/page/ukrainskie-karpaty-vyrubajut-ezhednevno-po-300-vagonov-v-den-kto-pokupatel-i-kak-eto-ostanovit Но нерабам удобней слушать очередной бред от роксоланы.
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