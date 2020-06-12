В Украине после решения НБУ о снижении учетной ставки до рекордных 6% банки снизят проценты по кредитам. В то же время, ставки по депозитам также упадут.

Об этом говорится в материале "Общественное".

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня. Это – самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.

Выиграют ли украинцы от решения НБУ?

В то же время и да, и нет. Поскольку вместе со снижением ставки потребительские кредиты подешевеют, но также снизятся и проценты по депозитам.

"Банки, предлагали депозиты в гривне под 10-11% годовых, снизят ставки до 7-9% буквально в течение следующих двух недель. Итак, депозиты приносить значительно меньший доход. Но подешевеют и кредиты - главное, для бизнеса. В частности для среднего и малого", – пояснил финансовый аналитик Chief Transformation Officer Евгений Дубогрыз.

Кредиты для населения

Он уточнил, что кредиты подешевеют не так быстро, как снизятся ставки по депозитам. Падение ставок стоит ожидать в течение примерно месяца-двух. Кредитные ставки реагируют на понижение ключевой ставки медленнее, чем депозитные.

Кредиты станут более доступными?

Прогнозировать сильное снижение кредитных ставок пока не стоит. Дубогрыз объяснил, что те заемщики, которые уже кредитуются в банках или соответствуют требованиям к качественным заемщикам, смогут получить кредиты под более привлекательную ставку и, следовательно, сэкономить.

Но многое будет зависеть от того, не решит ли НБУ со временем изменить ставку снова.

"Все зависит от того, насколько долго продержится учетная ставка на уровне 6% и не будет меняться монетарная политика Нацбанка", – добавил исполнительный директор аналитической организации "CASE-Украина" Дмитрий Боярчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 10% годовых с 13 марта 2020.