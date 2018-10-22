Испугались санкций: в России компании начали избавляться от доллара

В России несколько крупных компаний начали тестировать механизмы заключения сделок за рубежом без расчета в долларах.

Как сообщает Reuters, причиной стали угрозы США расширить санкции, которые уже ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе. При этом Кремль призывал компании заключать больше сделок с использованием других валют, чтобы сократить зависимость от доллара.

"Российская "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии. В число других компаний, работающих над похожими сделками, входят "Сургутнефтегаз", "Русагро" и "Норильский никель", - сообщило издание.

Отмечается, что несмотря на все усилие российские компании ограничены в своих действиях, поскольку зависимость от долларовых сделок остается достаточно сильной.

"Основная часть поступлений иностранной валюты в РФ приходится на продажу нефти, цена которой номинирована в долларах. Кроме того, зарубежные банки, широко представленные в США, могут опасаться сотрудничества с любой компанией, находящейся под американскими санкциями, даже если расчеты по сделкам производятся не в долларах", - отмечается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и их союзники ввели санкции в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма у Украины. Вашингтон в августе пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.