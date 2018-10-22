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МирСпорт

/Новости экономики

Испугались санкций: в России компании начали избавляться от доллара

8.1тЧитать материал на украинском

В России несколько крупных компаний начали тестировать механизмы заключения сделок за рубежом без расчета в долларах.

Как сообщает Reuters, причиной стали угрозы США расширить санкции, которые уже ограничили доступ ряда компаний РФ к международной банковской системе. При этом Кремль призывал компании заключать больше сделок с использованием других валют, чтобы сократить зависимость от доллара.

"Российская "Алроса", крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, сообщила, что летом завершила пробную сделку в юанях с китайским клиентом и еще одну транзакцию не в долларах с клиентом из Индии. В число других компаний, работающих над похожими сделками, входят "Сургутнефтегаз", "Русагро" и "Норильский никель", - сообщило издание.

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Отмечается, что несмотря на все усилие российские компании ограничены в своих действиях, поскольку зависимость от долларовых сделок остается достаточно сильной.

"Основная часть поступлений иностранной валюты в РФ приходится на продажу нефти, цена которой номинирована в долларах. Кроме того, зарубежные банки, широко представленные в США, могут опасаться сотрудничества с любой компанией, находящейся под американскими санкциями, даже если расчеты по сделкам производятся не в долларах", - отмечается в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и их союзники ввели санкции в отношении России в 2014 году за аннексию Крыма у Украины. Вашингтон в августе пригрозил расширением ограничений, обвинив Москву в использовании нервно-паралитического вещества для атаки на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании.

Новые меры, о которых может быть объявлено в ноябре, могут коснуться долларовых сделок, говорят американские законодатели.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Объекты
Россиясанкции
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну, что, ватоправославные, выбирайте - или потеря рынка или санкции.
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pompadur marselina
pompadur marselina
Абозовские дегенераты, не можете понять, так просто тупо запомните: торговля на внешнем рынке в местных валютах гораздо выгоднее, когда сделка не касается третьей стороны. Валюта- всего лишь ничем не обеспеченая бумага, кроме мифических "обязательств" финансовых институтов стран (ФРС,МинФин и т.д). Зависимость от американского доллара приобрела характер массового психоза после 2-й мировой войны, когда Европа лежала в руинах, а в США был экономический подьем. С тех пор доллар приобрел статус сначала резервной а затем и основной валюты для расчетов между компаниями в разных странах и выплаты долгов по обязательствам. Так проще, но это не выгодно! Россия, Китай, Индия, Иран, Турция и другие игроки договорились часть сделок производить в своих валютах. Это начало конца гегемонии доллара в мировой торговле!
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
pompadur marselina, ага, ватодалбайоб, ты свою "фин грамотность" уже показал.))) Удачных торгов.)) Рупиями и зайчиками..
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
pompadur marselina, ты в твиттере опубликуй свой опус.Я думаю,тут Нобелевской премией пахнет в области экономики)))))
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Русский Солдат
Русский Солдат
Потихоньку, полегоньку, как говорится процесс пошел. Америкосы с ужасом наблюдают начало конца долларовой гегемонии.
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Ебанько Михуйло
Ебанько Михуйло
Мамеко Сергей, Дурачок ты шароварный,одно слово-мемека.Крупнейшие экономики мира делают шаги по уходу от зависимости от доллара и амерам это похуй?Мемека дважды.Ты ввёл новую степень дебильности-Мемека.В одном Парубии сколько Мемек?
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Мамеко Сергей
Мамеко Сергей
Русский Солдат, спасибо,рассмешил от души)))Сегодня Госдеп США будет экстренно собираться.А если ещё твой высер прочитают,то ваще Трамп все визиты и встречи отменит.Будут думать,чё делать.))))))))))))
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