Исландия решила открыть границы, но только для богатых

Роман Груша Экономика 13:36, 23.11.2020

Исландия внесла изменения в программу получения визы, которую смогут получить только богатые иностранцы.

Американцам и любому иностранному гражданину будет разрешено оставаться в стране течение шести месяцев без перерыва. Об этом сообщает Bloomberg.

Однако в правилах есть условие: человек должен иметь оплачиваемую работу в другом месте и зарабатывать почти шестизначную сумму.

"Я думаю, что идея состоит в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там", – отметил член Исландской пиратской партии Аста Гудрун Хельгадоттир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бизнесмен Петр Чернышов объяснил, почему вакцину от коронавируса получат только богатые страны.

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Экономика

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