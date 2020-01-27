Ждут массовые увольнения? Что такое работа будущего и что ждет украинцев

Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) опубликовали новый отчет о том, что же мир ждет на рынке труда уже в ближайшем будущем. Судя по прогнозам, перспективы у человечества очень неплохие.

Внедрение новых технологий приводит к росту спроса на рабочие места в области зеленой экономики, искусственного интеллекта, работе с данными, а также новые роли в инженерном деле, облачных вычислениях и разработке продуктов. Благодаря этому уже в последующие несколько лет в мире появится около 6,1 млн рабочих мест.

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Работа завтрашнего дня

Jobs of Tomorrow-2020 – это очередной ежегодный доклад представленный в рамках ВЭФ, который проходит в Давосе. Если в прошлогоднем отчете аналитики подробно описали, какие навыки нужны человеку, чтобы соответствовать вызовам не только настоящего, но и будущего, а также, какие профессии вскоре заменить искусственный интеллект (ИИ). То в 2020 году ведущие экономические специалисты поспешили заверить человечество в том, что без работы они все же не останутся.

Согласно отчету, уже сейчас в мире развиваются 96 новых рабочих профессий в семи отраслях, которые объединяют в себе, как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Внедрение новых технологий приводит к росту спроса на рабочие места в области зеленой экономики, анализе данных и искусственного интеллекта, а также новые возможности в инженерном деле, облачных вычислениях и разработке продуктов.

С другой стороны, появляющиеся профессии также требуют человеческого взаимодействия в новой экономике, что приводит к увеличению спроса на рабочие места в экономике ухода, в маркетинге, продажах и производстве контента, а также работа в сфере культуры и с людьми.

"В будущем рабочие места будут расти на 51% до 2020 года, и мы предполагаем, что они предоставят 6,1 миллиона рабочих мест во всем мире", – пишут авторы доклада.

Если нынешние тенденции роста сохранятся, появление данных профессий обеспечат 1,7 миллиона новых рабочих мест в 2020 году, а уже в 2022 году эта цифра значительно увеличится на 51% – до 2,4 миллиона рабочих мест.

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Наибольший рост новых возможностей, по прогнозам специалистов, будет в сфере экономики ухода, в продажах, маркетинге и контенте, в анализе данных и искусственного интеллекта. Немного меньше в инженерии, облачных вычислениях, а также работе в сфере культуры и с людьми. А вот самый низкий прогноз дается в сфере "зеленой" экономики.

Это доказывает тот факт, что в ближайшее время востребованность человеческого труда никуда не исчезнет. Однако мир меняется, а с ним и рынок труда, который требует иметь все больше полезных и соответствующих новым профессиям навыков.

Так в каких отраслях нас ждет прирост новых рабочих мест? В отчете ВЭФ представлены 7 профессиональных кластеров, в каждые из которых входит порядка до 28 профессий. Мы взяли по три самых перспективных по версии аналитиков.

Экономика заботы

медицинские транскрипционисты

помощники физиотерапевта

радиационные терапевты

Данные и искусственный интеллект

специалист по искусственному интеллекту

Data Scientist

Data Engineer

Инженерия и облачные вычисления

Site Reliability Engineer

Python-разработчик

Javascript-разработчик/Full Stack Engineer

Зеленая экономика

специалисты по системам производства свалочного газа

техники по обслуживанию ветротурбин/зеленые маркетологи

техники по переработке биотоплива

Люди и культура

IT-recruiter

HR Partner

Talent Acquisition Specialist

Разработка новых товаров

Product Owner

QA Tester

Agile Coach

Продажи, маркетинг и контент

Social Media Assistant

Growth Hacker

Customer Success Specialist

По мере развития рабочих мест в данных семи кластерах, будут развиваться навыки, необходимые для выполнения работы. Ожидается, что к 2022 году в среднем произойдет изменение 42% основных навыков.

Существует большая потребность в людях для развития специализированных навыков взаимодействия друг с другом. К ним относятся креативность, сотрудничество и межличностная динамика, а также навыки, связанные со специализированными продажами, кадрами, уходом и образованием.

Работа будущего в Украине

В нашей стране с развитием новых профессий, ожидаемо, все гораздо сложнее. И хотя отчасти представленные в отчете ВЭФ отрасли в Украине все же существуют, но люди не пользуются ихними услугами, а часто даже не знают о таковых.

"Например, что касается экономики заботы, это на самом деле очень важная сфера, но она у нас не развита, как, в общем, и вся сфере услуг. Но что касается долгосрочного ухода за пожилыми людьми, детьми, больными, людьми с инвалидностью у нас это очень плохо работает", – сказала в комментарии OBOZREVATEL ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Лидия Ткаченко.

По ее словам, это сфера требует профессионального подхода, денег и внимания со стороны государства, а вместо этого все проблемы ложатся на плечи людей.

"IT-сфера в Украине представлена гораздо лучше, но проблема в том, что в основном она работает в тени, другие же оформляют ФОП. Хотя у IT-специалистов зачастую такая же занятость, как и обычного офисного сотрудника, у них регулярная работа, четкие графики, они выполняют непосредственные задания работодателя, но оформлены, как ФОП, и, по сути, не защищены государством", – говорит ученая.

Одна из проблем, почему у нет никакого развития новых профессиональных сфер, так это то, что они работают, как базары — нелегально.

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Единственным растущим и, даже, ведущим сектором экономики в Украине, Ткаченко считает торговлю. А вот для зеленой экономики у нас опять же нет четкой последовательной политики, которая помогла бы реализовать в стране ряд необходимых проектов.

В действительности, по прогнозам Ткаченко, в ближайшем будущем в Украине также будет происходить рост рабочих мест, однако будет меняться структура занятости: "Меньше людей будет задействовано на тяжелых работах, будет переориентация на лучшие условиями труда, и с большим образовательным вкладом. К сожалению, у нас сейчас много людей заняты на простых, физических работах. В Киеве до сих пор не могут нормально е-билет ввести, у нас кондукторы до сих пор в общественном транспорте ходят".

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К сожалению, продвижение в Украине новых специальностей, проблема не одного правительства, но и людей, так как им довольно сложно переключаться из одной профессии на другую, особенно, что касается более взрослого поколения.

"Почему мы так сильно отстаем? Потому что люди не видят перспектив для каких-то перемен в своей жизни. Они вошли в одну колею, и сами они из нее не выйдут. Вот попробуйте человека, который 20 лет торговал на базаре, перенастроить на другую работу", – говорит Ткаченко.

Кроме того, на низкие показатели влияет и наш менталитет.

"Новые профессии к нам доходят в искаженном виде, и очень сильно накладывается общее состояние наших трудовых отношений. То, что у нас люди массово работают без оформления, массово нарушается трудовое законодательство, людями недоплачивают, относятся, как к рабам. Это накладывает свой отпечаток. И с чем бы к нам не пришли международные компании, люди там же наши работают, и со своими привычками, традициями, которые лишний раз палец об палец не ударят. Это наша общая дезорганизованность, несовершенное выполнение законов, оно очень сильно тут вредит", – отметила ученая.

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К сожалению, перспективы для нашей страны не слишком обнадеживают, и правительству стоило бы уже начать искать пути выхода из этой ситуации. В первую очередь стоит организовать для людей возможности для повышения квалификации, или же полной переквалификации согласно новым вызовам на рынке труда. Это же касается и частного сектора.

Создание акцента на переподготовке и обеспечение готовности к трудоустройству в будущем будет способствовать повышению социальной мобильности, что является ключевым фактором снижения неравенства. Согласно отчету, улучшение глобальной социальной мобильности всего на 10% ускорит экономический рост почти на 5% в течение следующего десятилетия.

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