ПриватБанк вернут Коломойскому? Суркисы подали скандальный иск против Порошенко

Игорь и Григорий Суркисы подали в Лондонский арбитраж иск против пятого президента Украины Петра Порошенко и это может стать шансом для бизнесмена Игоря Коломойского вернуть ПриватБанк.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Зеркало недели". Скандал разыгрался вокруг акций телеканала "1+1".

Предистория иска

По данным издания, в 2015 году Порошенко, находясь на посту президента, сделал братьям Суркисам предложение купить у них их долю в 25% телеканала "1+1". Братья согласились, поскольку хотели избавиться партнерства с Коломойским и нуждались в деньгах, а сумма сделки по данным издания, составляла около 140 млн долларов.

Суркисы подали скандальный иск против Порошенко

Стороны якобы договорились и заключили контракт о купле-продаже с рассрочкой на восемь лет, однако Порошенко передумал. Суркисы не стали настаивать

Отмечается, что после национализации "ПриватБанка" в декабре 2016-го переговоры возобновились. Порошенко хотел купить у Суркисов 25% телеканала, вернув им их сбережения, которые были на счетах в национализированном "Привате" и не подлежали возврату, поскольку братьев признали связанными с владельцами лицами.

Так, из-за национализации семья Суркисов потеряла более 248,6 миллиона долларов и 574 000 евро в кипрском филиале банка как юридические лица и еще 1,04 миллиарда гривен в Украине как физлица.

По утверждению источника, именно кипрскими деньгами Суркисов Порошенко хотел расплатиться с ними за их акции.

Суркисов такой расклад не устроил и они решили "сделать все, чтобы если не вернуть деньги, то хотя бы испортить Порошенко жизни". Вспомнили о том первом контракте, который был подписан и который не выполнил Порошенко. В нем предусмотрено, что право, регулирующее этот договор, – английское. Соответственно, в спорных случаях стороны должны обращаться сразу в Лондонский арбитраж, чем они и воспользовались.

Известно, что иск уже подан, зарегистрирован и принят судом в соответствии со всеми процедурами, ориентировочно в мае 2020-го состоится первое заседание.

В чем задумка Коломойского

Результат рассмотрения этого дела может выйти за пределы конфликта Суркисов с Порошенко. 10 января в Высоком суде Лондона началось рассмотрение по существу иска ПриватБанка против бывших владельцев Коломойского и Боголюбова, в которой госбанк пытается выбить из бизнесменов средства, выведенные из банка до национализации. Это дело будет тянуться еще долго, рассмотрение иска по сути уже перенесли на 2021. Поскольку решение по иску Суркисов ожидается ранее, Коломойский может использовать его в своих целях.

Коломойский может вернуть ПриватБанк liga.net

Основная линия защиты Коломойского и Боголюбова выстраивается на том, что национализация ПриватБанка "была политическим преследованием с целью вымогательства". Предполагаемый сценарий состоит в том, что бизнесмен заявит: Порошенко шантажировал его и Боголюбова национализацией банка, чтобы отобрать их активы, в частности телеканал "1+1", а затем перешли в наступление и национализировали банк, чтобы поживиться залогами. Однако, телеканала в залогах ПриватБанка никогда не было.

Источник "Зеркала недели" заверил, что Суркисы преследуют исключительно собственный интерес, а с подачей иска тянули только потому, что ждали завершения срока президентства Порошенко. Но самим фактом подачи этого иска они сейчас сильно подыгрывают Коломойскому с Боголюбовым.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае, если Украина проиграет суд по национализации ПриватБанка, НБУ признает его неплатежеспособным, но будет делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.

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