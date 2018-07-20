"Исчезнут как явление!" Названы сроки кардинальной реформы "Укрзалізниці"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил за то, чтобы "Укрзалізниця" отказалась от использования плацкартных вагонов.

Соответствующий тип вагонов может исчезнуть в Украине как вид уже в ближайшее десятилетие, заявил глава Мининфраструктуры в эфире телеканала "Прямой".

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзалізниця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", – отметил Омелян.

Напомним, в Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков, инфраструктура компании "Укрзалізниця" находится в плачевном состоянии, когда ресурс советских времен будет исчерпан, железнодорожные перевозки остановятся.