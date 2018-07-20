МоваЯзык
Регистрация
МирСпорт

"Исчезнут как явление!" Названы сроки кардинальной реформы "Укрзалізниці"

1.1тЧитать новость на украинском

Министр инфраструктуры Владимир Омелян выступил за то, чтобы "Укрзалізниця" отказалась от использования плацкартных вагонов.

Соответствующий тип вагонов может исчезнуть в Украине как вид уже в ближайшее десятилетие, заявил глава Мининфраструктуры в эфире телеканала "Прямой".

"Я бы очень хотел, чтобы плацкартный вагон как явление, вообще исчез в Украине. Учитывая, насколько быстро реформируется "Укрзалізниця", это еще, пожалуй, займет 5-10 лет", – отметил Омелян.

Новости
"Укрзалізниця" запустила десятки "летних" поездов: опубликован список

Напомним, в Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению аналитиков, инфраструктура компании "Укрзалізниця" находится в плачевном состоянии, когда ресурс советских времен будет исчерпан, железнодорожные перевозки остановятся.

Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Объекты
УкрзалізницяМинистерство инфраструктуры
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги