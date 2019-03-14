''Исчезнет с нефтяной карты'': России предрекли разгромный эффект от санкций

Из-за западных санкций российским нефтегазовым компаниям закрыт путь к определенным технологиям, что тормозит добычу трудно извлекаемых запасов.

Об этом сказал в интервью Znak экономический аналитик, партнер консалтингового агентства Rus Energy Михаил Крутихин. По его словам, больше всего антироссийские санкции ударили по нефтегазовой отрасли.

"У нас очень мало оборудования для гидроразрыва пласта. За три последних года в России не было построено ни одного комплекса, где добыча велась бы таким образом. Такое оборудование можно только импортировать, но импорт перекрыт. То есть происходит торможение трудноизвлекаемых запасов, а в России порядка 70% нефти — это трудноизвлекаемые запасы", - пояснил он.

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Крутихин добавил, что российский компаниям в таких условиях остается лишь высасывать оставшуюся дешевую нефть, то есть легко добываемую из работающих месторождений.

"Но чтобы разрабатывать новые, нужны финансы и технологии, а их нет. Более того, нет и понимания того, что произойдет в стране через два-три года. При этом прибыль нового месторождения от момента инвестиций занимает порядка семи лет. Поэтому никто так далеко не планирует и в новые проекты не вкладывается. Здесь можно вспомнить слова наследного принца Саудовской Аравии: к 2035 году Россия исчезнет с мировой карты нефтяного рынка. То есть нефть будут добывать для внутреннего потребления, а для экспорта уже ничего не останется", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство природных ресурсов и экологии России оценило запасы всех полезных ископаемых страны в 55,2 трлн рублей (22,5 трлн гривен).

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