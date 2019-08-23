…"ДТЭК монополист в добыче угля", "захватили угольную отрасль и диктуют цены", "необходимо принудительное расчленение"...

Вот такого все больше становится в СМИ и Facebook. Такие тезисы системно продвигают одни и те же люди – "правдорубы-разоблачители" вперемешку с "эффективными менеджерами". Они, мол, знают, что все не так и знают как нужно. Им только дай порулить. И поделить…

А я вам расскажу как есть на самом деле, кто кому монополист и почему так сложилось.

Итак, есть статистика добычи рядового угля. В 2018 году в Украине (чтоб не было путаницы уточню – цифры по контролируемой территории) его добыли 33,2 млн. тонн. Из них угледобывающие предприятия ДТЭК обеспечили 24,1 млн. тонн. Это немало – целых 73%.

А теперь давайте вернемся в 2004 год, когда в состав группы ДТЭК вошел ключевой угледобывающий актив "Павлоградуголь". Так вот, в 2004 году всего в стране добыли 80 млн. тонн, из которых Павлоградуголь - 11,3 млн. тонн (а это - 14%).

Как видим, сегодня структура отрасли изменилась существенно – объем добычи снизился, а доля ДТЭК возросла в разы.

Как такое произошло?

Во-первых, часть угледобывающих предприятий оказалась на временно неконтролируемой территории.

Во-вторых, а это главное - за 15 лет в полный упадок пришли гос шахты и угольная отрасль существует благодаря частным инвестициям.

Всего две цифры – "ДТЭК Павлоградуголь" в 2004 году добывал 11,3 млн. тонн, а в 2018-м – 20 млн. тонн.

Т.е. увеличил добычу почти в два раза, не получая ни копейки государственных дотаций!

При этом, госшахты, расположенные на контролируемой территории, добывали тогда 18,2 млн тонн, в 2018 году – всего 4,1 млн. тонн.

При этом все мы, то есть, каждый из нас, кто платит налоги, вложили в эти шахты за последние 10 лет более 45 миллиардов (!!!!!) грн дотаций.

Кстати, до вхождения в ДТЭК "Павлоградуголь" тоже получал госдотации. И планом на 2004 год были предусмотрены очередные государственные 150 млн (одних только долгов по зарплате было на 61 млн. грн.). Но вместо дотаций и упадка, предприятие было приватизировано, получило вменяемое управление, инвестиции и рост добычи.

Потому что ДТЭК заинтересован не в процессе, а в результате. И вот теперь "ДТЭК Павлоградуголь" - это свыше 60% угледобычи страны, база энергетической безопасности.

Вот и получается, что пока одни бездарно тратили государственные дотации и сокращали добычу, другие вкладывали в модернизацию и развитие собственные средства и увеличивали производство.

И вот все слышнее становится голос продвинутых ребят, которые "придумали" как решить проблему – разделить к чертям этот ненавистный ДТЭК! Ибо нечего выеживаться, вкладывать в модернизацию и не банкротиться!!

Тем более, что так много эффективных менеджеров без работы в Facebook застряло. Правда, они ни дня нигде в реальной экономике не работали, но это не важно. Их задача - закошмарить и разделить. А когда угледобыча в Украине окончательно закончится, можно браться за другие серьезные задачи по "демонополизации". Ведь в энергетике так много монополистов – Энергоатом, Укргидроэнерго, Нафтогаз. На целые годы "работы" точно хватит…

PS Свидетелям дешевизны украинского угля на заметку. В Украине самые худшие условия для добычи угля. На пластах меньше 1 метра он нигде в мире уже не добывается.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram