Ипотека в Украине станет доступней: когда и на сколько подешевеют кредиты

В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV бывший заместитель главы Минрегиона, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, комментируя ситуацию на украинском рынке недвижимости.

По оценкам Парцхаладзе, чтобы удовлетворить потребность в жилье около 6 млн "очередников", в Украине необходимо построить еще 2 млрд кв. м. Как отметил бывший замминистра, толчок для развития строительной отрасли может дать доступная ипотека.

"Спасение – это ипотечное кредитование. Но у нас сегодня ипотека под 20-24% годовых, это практически невозможно. Кто берет, себя загоняет в долги", – подчеркнул он.

"Потому первое, что необходимо – снизить учетную ставку Нацбанка. Она уже сдвинулась, обещают ее до 7-8% опустить. Соответственно, ипотека может быть в районе 10%. Это не идеальная ситуация, как в некоторых европейских странах, но этого уже достаточно, чтобы люди могли это делать", – пояснил Парцхаладзе.

Эксперт также рассказал, как обстоит ситуация с ипотекой в европейских странах: "В Дании вообще 0%, даже еще доплачивают, чтобы люди брали и строили жилье. В Швейцарии, Германии, Финляндии – до 2% максимум. В Польше в районе 3%. Поляки еще создали специальную программу для украинцев. Кто приезжает из Украины, получает кредит под 3-5%, чтобы они там приобрели жилье и остались жить".

Бывший замминистра считает, что после снижения ставок по ипотеке в Украине до 10% "на 30-40% увеличится возможность людей приобрести жилье".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.

Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.

Понижение учетной ставки может привести к:

снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

удешевлению кредитов;

удешевлению депозитов;

росту цен;

повышению динамики роста экономики.

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