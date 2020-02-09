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9 февраля • обновлено в 18:55
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Ипотека в Украине станет доступней: когда и на сколько подешевеют кредиты

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В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10% с нынешних 20-24%, если Нацбанк осуществит свои планы по снижению учетной ставки до 7% до конца 2020 года.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV бывший заместитель главы Минрегиона, президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе, комментируя ситуацию на украинском рынке недвижимости.

По оценкам Парцхаладзе, чтобы удовлетворить потребность в жилье около 6 млн "очередников", в Украине необходимо построить еще 2 млрд кв. м. Как отметил бывший замминистра, толчок для развития строительной отрасли может дать доступная ипотека.

"Спасение – это ипотечное кредитование. Но у нас сегодня ипотека под 20-24% годовых, это практически невозможно. Кто берет, себя загоняет в долги", – подчеркнул он.

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"Потому первое, что необходимо – снизить учетную ставку Нацбанка. Она уже сдвинулась, обещают ее до 7-8% опустить. Соответственно, ипотека может быть в районе 10%. Это не идеальная ситуация, как в некоторых европейских странах, но этого уже достаточно, чтобы люди могли это делать", – пояснил Парцхаладзе.

Эксперт также рассказал, как обстоит ситуация с ипотекой в европейских странах: "В Дании вообще 0%, даже еще доплачивают, чтобы люди брали и строили жилье. В Швейцарии, Германии, Финляндии – до 2% максимум. В Польше в районе 3%. Поляки еще создали специальную программу для украинцев. Кто приезжает из Украины, получает кредит под 3-5%, чтобы они там приобрели жилье и остались жить".

Бывший замминистра считает, что после снижения ставок по ипотеке в Украине до 10% "на 30-40% увеличится возможность людей приобрести жилье".

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Ипотека в Украине станет доступней: когда и на сколько подешевеют кредиты

news.dtkt.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный банк Украины с 31 января снизил учетную ставку до 11% годовых. Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года.

Учетная ставка – это процент, под который банки занимают деньги у государства (НБУ), чтобы потом давать их в кредит гражданам и бизнесу.

Понижение учетной ставки может привести к:

  • снижению ставок по долговым ценным бумагам (ОВГЗ);

  • удешевлению кредитов;

  • удешевлению депозитов;

  • росту цен;

  • повышению динамики роста экономики.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Кредитование в Украине Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Лев Парцхаладзе
Место
Украина
Теги
жилье Рынок недвижимости кредит повышение учетной ставки учетная ставка недвижимость
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Пети Moщи
Пети Moщи
Ставка рефинансирования с 17 до 7 за год? Не смешите мои седые яйца. В россии сейчас 6%, снижали её 5 лет, и зависит она на прямую от уровня инфляции.
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