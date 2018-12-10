Купить квартиру по цене аренды: что будет с ипотекой в Украине

В Украине ипотека по цене аренды остается невыполненным обещанием. Банки дают кредиты на квартиру неохотно и под высокие проценты. В следующем году, уверены эксперты рынка, "чудес ждать не стоит". Проблемы, которые накапливались годами, не дают полноценно запустить ипотечное кредитование.

OBOZREVATEL разобрался, под какие условия украинцам дают ипотеку и что может измениться в 2019-м.

Как работает ипотека

В 2007-м ипотеку в Украине выдавали в среднем под 11-12% годовых. И уже тогда участники рынка активно обсуждали, как сделать кредитование более доступным и за счет чего снижать ставки. Но уже в следующем году рынок буквально обвалился под влиянием мирового финансового кризиса и девальвации гривни. Окончательный удар произошел в 2014-2015 годах. Если раньше ипотеку выдавал чуть ли не каждый крупный банк, сейчас активно этим занимаются всего четыре финансовых учреждения. Причем ипотеку дают под 21-22% годовых и далеко не всем.

Особых изменений в вопросе ипотечного кредитования в следующем году ждать не стоит, уверена доцент кафедры банковского дела КНТЭУ Людмила Гербич. И все проблемы можно охарактеризовать одной фразой: "неблагоприятная экономическая ситуация". Не хватает платежеспособных клиентов, у банков нет дешевого ресурса для обеспечения низких ставок по ипотекам.

Ипотека в Украине pixabay.com

В результате банки боятся выдавать ипотеку, а украинцы не могут осилить огромные ставки. В Национальном банке называют еще одну проблему, связанную с законодательством. Мол, финансовому учреждению сложно забрать в счет невыплаченного кредита квартиру. Более того, в стране до сих пор действует мораторий. Если это единственное жилье должников, то выселить из квартиры нельзя.

"Основное препятствие для оживления ипотечного кредитования в среднесрочной перспективе – несовершенство процедур взыскания залога в случае невыполнения должником обязательств по кредиту. Без реформирования механизмов взыскания залога надеяться на доступную ипотеку не стоит", – говорится в одном из отчетов НБУ.

Суды между банками и должниками длятся десятилетиями. Финансовому учреждению по закону нужно "зарезервировать" долг. То есть найти ресурс для того, чтобы отложить сумму, равную кредиту недобросовестного клиента.

Но проблема еще глубже, уверена ученая Людмила Гербич. Ситуация в экономике отображается на благосостояние украинцев. Чем больше денег, тем больше платежеспособных клиентов, которые могут разместить депозиты, оформить ипотеку и успешно ее выплатить. Кроме того, состояние экономики отображается и на уровне инфляции.

Чем быстрее растут цены, тем выше ставки по депозитам в банках. Украинцы не будут открывать вклад, если за год с ним можно заработать, к примеру, 7%, а инфляция составляет 9%. С такими условиями часть средств просто "съест" рост цен. В свою очередь ставки по депозитам отображаются на кредитных. Банк закладывает в нее не только депозитную ставку, но и свои риски, расходы, прибыль.

Как возобновить кредитование

Закон на стороне банка. В НБУ считают, что единственным инструментом для запуска кредитования может стать действенный инструмент изъятия залогового имущества. Причем каким именно должен быть такой инструмент, в отчете НБУ не уточняют. Однако, в первую очередь речь идет о затянутой процедуре. Должников судят годами, а то и десятилетиями, а выселить семью из ипотечной квартиры нельзя.

pixabay.com

Государственные программы поддержки. "Без полноценного возрождения государственных ипотечных программ чудес ждать не стоит, и даже при стабильной ситуации и выгодных условиях кредитования доля покупки жилья в ипотеку вряд ли превысит 10-15%", – уверен пресс-секретарь корпорации "Укрбуд" Глеб Шемовнев.

К слову, застройщик на данный момент работает по ипотечным программам с "Укргазбанком", банком "Глобус" и Государственным фондом содействия молодежному жилому строительству. Будет ли жилье в ипотеку становиться доступнее в 2019-м, зависит в первую очередь от социально-экономических факторов в стране, уверен Шемовнев. Если же следующий год обойдется без потрясений, а экономическая ситуация продолжит выравниваться, то в "Укрбуд" ожидают дальнейшего роста доли кредитных сделок.

Ускорение экономического роста. Если ничего не изменится, такими темпами на возрождение ипотечного кредитования понадобится 10 лет, уверена доцент кафедры банковского дела КНТЭУ. Самое важное условия для запуска рынка – рост доходов населения. Только платежеспособный спрос может стимулировать финансовые учреждения развивать ипотечное кредитование.

Рынок ипотечного кредитования – лакмусовая бумага ситуации в экономике страны. Запустить дешевые кредиты без снижения уровня инфляции, роста благосостояния клиентов, государственной программы поддержки, – будет крайне сложно.