Ипотека по цене аренды в Украине: как и на каких условиях дают жилье

В Украине ипотечное кредитование может стать драйвером развития строительства и подтолкнуть рост экономики. Однако на данный момент этот сегмент остается малоразвитым, банки неохотно выдают займы, а ипотеку получают только семьи с высоким доходом (в среднем 37,9 тыс. грн).

OBOZREVATEL разобрался, на каких условиях украинцам продают квартиры и как работает лизинг.

Финансовый лизинг: квартира по цене аренды или деньги на ветер

В Украине в лизинг чаще всего берут технику или автомобили, в то время как недвижимостью занимаются единицы компаний. Причем условия по таким программам незначительно отличаются от ипотечных. Главное – в лизинге владельцем квартиры до момента последней выплаты остается тот, кто предоставил "рассрочку", а оформив ипотеку, жилье сразу попадает в вашу собственность, хоть и будет находиться в залоге у банка.

"Владельцем жилья остается лизингодатель. Вы не можете сами сделать перепланировку, не можете прописать в квартиру родственника без согласия владельца. Фактически у вас те же права, что и у обычных арендаторов, вот только вы вместо того, чтобы просто так платить собственнику, постепенно выплачиваете стоимость жилья и, лет через 10, можете стать его полноценным собственником", - рассказывает финансовый эксперт Владимир Мазуренко.

"Фактически у вас те же права, что и у обычных арендаторов, вот только вы вместо того, чтобы просто так платить собственнику, постепенно выплачиваете стоимость жилья и, лет через 10, можете стать его полноценным собственником", - рассказывает финансовый эксперт Владимир Мазуренко.

Еще одно отличие от обычной аренды – стоимость и условия. Во-первых, украинские компании готовы выдавать лизинг при первом взносе в 20-30% от цены жилья. Во-вторых, годовая ставка может достигать 25%, а в-третьих – лизинг предоставляется максимум на 10 лет. Для примера, если на 4 года взять в лизинг квартиру стоимостью 2 млн грн, авансовый взнос составит 400 тыс. грн, ежемесячный платеж – 50,9 тыс. грн. В итоге за это время придется выплатить 2,9 млн грн.

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Для большинство украинцев подобная ежемесячная плата не по карману. Если же взять деньги на максимальный срок – 7 лет (согласно условиям выбранной в качестве примера компании), ежемесячный платеж составит 38,3 тыс. грн, а за все время придется выплатить 3,6 млн грн. То есть переплата составит более 1,6 млн грн! Подтолкнуть рынок может государство. Правда, если программу смогут запустить, а у Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) найдутся на это деньги. Их условия: 15,3% годовых, до 20 лет и без первого взноса. Причем, благодаря длительному сроку выплат, как заявляют в ГИУ, ежемесячный платеж по лизингу не будет отличаться от арендной платы. Причем покупать квартиры будут в новостройках – так дешевле.

"С этим строителем он (будущий покупатель. – Ред.) обсудит все условия получения жилья на условиях финансового лизинга - когда дом сдадут в эксплуатацию и другие моменты. Он резервирует эту квартиру. И вместе с этим договором бронирования он дает нам заявление на передачу жилья в финансовый лизинг",- пояснил начальник Управления ипотечного кредитования Вячеслав Фролов.

Ипотека: выгоднее искать у застройщика

Ипотечное кредитование в Украине остается неразвитой, как говорится в отчете НБУ (они изучили ситуацию в 24 банках), средний доход украинской семьи, которая берет ипотеку, составляет более 37,9 тыс. грн. Главная проблема, отмечает регулятор, в стране не хватает надежных заемщиков. Для банков любая ипотека – рискованное вложение. Средняя ставка – до 24% годовых.

Драйвером развития рынка ипотечного кредитования может стать партнерство застройщиков с банками, отмечается в отчете Нацбанка. К примеру, как рассказывают в корпорации "Укрбуд", сейчас в их ЖК предлагают четыре варианта ипотеки. Все сроком до 20 лет. Два варианта – с "Укргазбанком". Первый вариант – 0,01% первый год и 18,9% каждый следующий, при первом взносе в 50%. Это значительно ниже, чем средняя ставка, которые предлагают украинские банки.

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Если же сразу внести 60% от стоимости квартиры, не нужно предоставлять справку о доходах. Еще один вариант со стартовым взносом от 50% - под 12% годовых на первые пять лет и 22% на оставшиеся. И четвертый - под 8% годовых на первые два года и 22% на последующие, стартовый взнос от 30%.

"Еще два варианта кредитования сроком до 20 лет предлагается в партнерстве с банком "Глобус", в котором аккредитованы почти четыре десятка жилых комплексов корпорации "Укрбуд". Первый - со ставкой 5,9% на первый год и 21,9% на последующие с первым взносом от 50%. Во втором случае внести сразу нужно только 20%, при этом ставка на первый год составляет 10,9%, на остальные годы - 21,9%", - рассказывает пресс-секретарь корпорации Глеб Шемовнев.

Еще один вариант относительно дешевой ипотеки – принять участие в программе Государственного фонда содействия молодежному строительства. Такая ипотека, к примеру, в "Укрбуд", выдается сроком до 30 лет под 14,1% годовых. Первый взнос - от 10%.