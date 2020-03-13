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13 марта • обновлено в 16:26
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Инвесторы за день потеряли около $5 трлн из-за паники вокруг коронавируса

1.4т
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Международные компании за сутки потеряли на акциях $4,7 трлн из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах на фоне распространения эпидемии коронавируса.

Таким образом, финансовые рынки лишь за 12 марта потеряли столько же, сколько в течение последней недели февраля 2020 года, когда началась паника на фондовом рынке. Об этом сообщает Forbes.

В частности, главные фондовые индексы Европы в четверг открылись падением на 5-6%. Британский индекс FTSE 100 снизился на 4,9%, до 5587,95 пункта.

Одновременно с этим французский CAC 40 упал на 4,7%, до 4396,3 пункта, а немецкий индекс DAX – на 5,3%, до 9887,71 пункта.

Торги в США также открылись обвалом. Падение S&P 500 превысило 7%.

В результате 20 богатейших людей мира потеряли около $78 млрд. Наибольшие потери понес глава корпорации Amazon Джефф Безос – почти $8 млрд.

Кроме того, в России 24 миллиардера потеряли $15,5 млрд. Сильнее всех обеднел совладелец "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов – $1,9 млрд. Второй крупный акционер "ЛУКОЙЛа", Леонид Федун потерял за день $812 млн.

Международные компании за сутки потеряли на акциях $4,7 трлн из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах

Международные компании за сутки потеряли на акциях $4,7 трлн из-за обвала ключевых индексов на фондовых биржах

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • До этого биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после несостоявшейся сделки Организации стран – экспортеров нефти.

  • Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Фондовый рынок Коронавирус
Место
Украина
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