Международные инвесторы призвали комитеты Рады срочно поддержать законопроект о погашении долгов

Принятие законопроекта о погашении долгов перед производителями "зеленой" электроэнергии будет способствовать выполнению государством своих обязательств перед инвесторами в возобновляемую энергетику.

Об этом говорится в обращении Европейско-украинского энергетического агентства к главам комитетов Верховной Рады по вопросам бюджета Юрию Аристову и по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрею Герусу.

В агентстве отметили, что, несмотря на подписанный Меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами в проекты ВИЭ, а также принятие на его выполнение закона, производители "зеленой" электроэнергии не получают 100% расчетов по "зеленому" тарифу. В частности, 100% платежей за август было достигнуто в начале октября, а уровень оплаты за сентябрь составляет лишь 27%.

"Невыполнение государством своих обязательств в полном объеме ставит под сомнение выполнение и обязательств государства по обеспечению погашения долга перед производителями электроэнергии из ВИЭ в размере 40% от общего долга, сформировавшегося по состоянию на 1 августа 2020 года и составляющего 22,4 млрд грн", – отмечается в обращении.

В ЕУЭА призвали депутатов принять законопроект, предусматривающий выпуск ОВГЗ для погашения задолженности перед производителями "зеленой" энергии (законопроект №4151).

"Учитывая то, что у государственного предприятия "Гарантированный покупатель" сейчас отсутствуют источники, достаточные для обеспечения 100% текущих платежей производителям электроэнергии из ВИЭ, а также не определены источники по покрытию задолженности перед производителями ВИЭ, считаем важным поддержать принятие Верховной Радой проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151)", – отмечается в обращении.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.

Как сообщалось, 6 октября ассоциации ВИЭ написали письмо премьер-министра Д. Шмыгаль, которому сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности, потому, что в июле этого года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 21 млрд грн.

По мнению юристов, представление массовых исков инвесторов ВИЭ в Международный инвестиционный арбитраж против государства за нарушение их прав является эффективным средством защиты.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу Закон №810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона – реализировать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры дадут возможность экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% – в 2021 году.

В свою очередь, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию начиная с августа этого года. По состоянию на начало октября долги за предыдущие периоды не погашены, а уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за 20 дней сентября – 22%.