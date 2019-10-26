Инвестициям здесь не место

Правительственные проект закона о регулировании азартных игр подрывает саму идею привлечения международных инвестиций в Украину, которую обещал Зеленский

Планируемая легализация игорного бизнеса уже вызвала немало споров в экспертной среде и в медиа. В Кабмине в крайне быстром темпе был разработан соответствующий законопроект "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр", и его текст уже опубликован на сайте Верховной Рады.

Легализация игрового бизнеса была одним из предвыборных обещаний Зеленского. Еще на на этапе предвыборной борьбы он заявлял о том, что Украина намерена привлечь дополнительные инвестиции благодаря развитию рынка азартных игр в стране. Ранее президент поручил правительству и парламентскому большинству разработать и принять соответствующий закон до 1 декабря 2019 года, и, похоже, что этот процесс вошел в завершающую фазу.

Обсуждая тему легализации рынка азартных игр, намеченную Кабмином, невозможно обойти тему инвестиционной привлекательности. В частности, еще в августе, в своем выступлении на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле, Зеленский заявил, что планируемая легализация азартных игр должна будет способствовать развитию туристического кластера региона возле Черного моря, и призвал турецкий бизнес участвовать в этом процессе.

Зарубежные инвестиции – это, безусловно, хорошо. Но для того, чтобы инвестор чувствовал поддержку и внимание со стороны государства ему нужны четкие и понятные правила игры. И, конечно же, разумные условия для входа на рынок. К сожалению, проект правительственного закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведения азартных игр" не дает ответа на целый ряд важных вопросов, которые возникнут у любого международного инвестора. Более того, делает привлечение иностранных игроков на рынке попросту невозможным.

Букмекерская монополия

Исходя из текста проекта закона можно сделать простой вывод – он направлен на установление монопольного положения для двух украинских и нескольких российских букмекерских операторов, которые в данное время работают на территории Украины.

Положения проекта закона создают приоритетные права конкретным местным и русским брендам (Фаворит, Марафонбет, 1xbet, Лига Ставок) для легализации своей деятельности. Вместе с тем, он предусматривает ряд юридических и экономических препятствий для выхода европейских и мировых лидирующих компаний на букмекерский рынок.

Из этого следует, что новому известному западному бренду, желающему инвестировать в развитие бизнеса в Украине, не удастся получить лицензию и выйти на рынок с окупаемой бизнес-моделью. Все лицензии на объявленном конкурсе будут получены существующими операторами букмекерства. Причем сейчас они действуют незаконно, в том числе на российском рынке и на неподконтрольных Украине территориях.

Новости Кабмин поддержал легализацию игорного бизнеса в Украине

Игровые заведения

Законопроект Кабмина предусматривает открытие 800 букмекерских пунктов. Учитывая то, что количество пунктов ограничено и довольно занижено по сравнению с залами игральных автоматов и по сравнению с действующими незаконными букмекерскими пунктами, то с помощью указанного лимита будут просто легализированы уже действующие букмекерские пункты. Так, на сегодняшний день Фаворит имеет около 1000 пунктов, незаконные букмекеры – еще столько же. "Лига Ставок" и другие букмекеры уже сейчас арендуют помещения для получения лицензии.

Для подачи заявления на лицензию, необходимо подать документы на право собственности или аренды помещения, перечень таких адресов. Понятно, что действующие букмекеры уже имеют все необходимые документы, уже заняли все подходящие помещения, поделили между собой квоты, а иностранный инвестор не имеет никакого шанса даже подать необходимые документы.

Проблема онлайн-казино

Проектом правительственного закона предусматривается, что для оперирования сайтом необходимо иметь доменное имя второго уровня доменной зоны UA. Причем, уже на этапе подачи заявления на выдачу лицензии необходимо подать документы на соответствующее доменное имя. Но чтобы получить доменное имя второго уровня доменной зоны UA необходимо зарегистрировать Торговую марку в Украине. Регистрация Торговой марки занимает не менее 1 года даже по ускоренной процедуре. То есть, существующие украинские и российские бренды такие как favorit.ua, marathonbet.ua, 1xbet.ua, "Лига Ставок" и другие, которые уже имеют зарегистрированные Торговые марки, и получат лицензии. Иностранные бренды, которые ранее не присутствовали на рынке, не будут иметь возможности получить лицензию.

Кроме того, существует еще один важный отсекающий момент: налаживание необходимой для оперирования интернет сайта инфраструктуры тоже займет до 1 года. Это адаптация сайта, исследование рынка, настройка методов платежей с локальными партнерами, поиск персонала и настройка операционной деятельности, выполнение локальных технических и законодательных требований, сертификация, юридические вопросы и др. Все это приводит к потере времени, что не даст равных возможностей новому бренду выйти на рынок.

Лицензионные платежи

Логика законопроекта предусматривает уплату завышенных лицензионных платежей, которые на данное время могут превышать рентабельность большинства букмекерских пунктов. Необходимо также учитывать множество затрат на официальное трудоустройство, кассовые аппараты, коррупционные риски.

Лицензионные платежи составляют (и в дальнейшем будут расти) довольно серьезные суммы. К примеру, стартовая цена за общую лицензию - 26 млн гривен в год, а "старт" за букмекерский пункт – 788, 2 тысячи гривен в год. Плата за лицензию на ставкомат или беттинг машину – 31, тыс грн в год, банковская гарантия - 30 млн грн.

Таким образом, только стартовые прямые расходы (лицензия, персонал, аренда помещения, ставкоматы) нового оператора за первый год для букмекерского сайта и 10-ти букмекерских пунктов должны составить не менее 105 млн грн. Это не учитывает ремонт помещений, оборудование помещений, операционные расходы, маркетинг, который может составлять половину операционных затрат. Такие расходы не смогут окупиться даже в течение нескольких лет. Причем государство имеет намерение дополнительно собирать еще налоги с букмекерской деятельности.

При этом действующие операторы в Украине не будут нести таких расходов, т.к. у них уже есть помещения, оборудование, а самое главное - рынок, клиенты и раскрученный бренд. То есть, иностранный инвестор оказывается в заведомо проигрышной позиции – потратить 100 млн. грн. и надеяться, что он каким-то образом сможет отвоевать часть рынка у уже существующих монополистов. Кроме этого, действующие операторы уже давно научились не показывать обороты и не платить налоги с букмекерской деятельности (может быть этим и обусловлены завышенные лицензионные платежи).

Вывод простой: заложенные проектом закона лицензионные платежи смогут эффективно платить только существующие крупные раскрученные наземные пункты и уже работающие на рынке букмекерские интернет-проекты.

Учитывая то, что проект закона составлялся не прозрачно и устанавливает выгодные условия только для существующих конкретных букмекерских операторов, то выход на рынок иностранного букмекерского оператора в таких условиях невозможен. Лицензии с большой вероятностью, учитывая коррупцию в стране и лоббизм уже на этапе составления закона, получит четко определенный круг компаний.

Все вышеперечисленное делает невозможным реализацию инвестиционных проектов для крупных публичных и прозрачных компаний, которые действуют в Америке, Европе и во всем мире, а акции которых часто размещаются на мировых фондовых рынках.

Как результат, не смотря на завышенные лицензионные платежи, Украина не получит какого-то эффекта от такой концепции легализации азартных игр в общем, и букмекерства в частности. Все лицензионные платежи в совокупности могут составлять лишь сотую долю одного процента бюджетных поступлений. Соответственно, украинцы никаким образом не почувствуют экономического эффекта от легализации, зато букмекерские залы легально появятся на улицах, а реклама заполонит телевизор, радио и интернет.

Намного эффективнее было бы легализировать букмекерство с привлечением иностранных операторов, которые ответственно ведут бизнес, платят все налоги, приносят западные стандарты и технологию. В таком случае, государство получило бы позитив в виде инвестиций, улучшения экономического и бизнес климата, пример развития ответственного бизнеса, новое оборудование и технологии в ритейле, полную уплату всех налогов, новые стандарты бизнеса. То есть долгосрочный эффект от системного развития бизнеса, а не краткосрочную уплату за лицензии и продолжение теневой деятельности букмекеров, которые привыкли работать в тени.

Проект закона декларирует целью привлечения иностранного инвестора, но его изучение приводит к противоположному выводу – он составлен исключительно в интересах двух украинских операторов букмекерства и небольшой группы российских операторов (Фаворит, Марафонбет, 1xbet, "Лига Ставок") с целью их легализации на рынке. Предложенные нормы не позволяют солидным европейским и американским компаниям, таким как William Hill, Bet365, Ladbrokes и др., предоставлять букмекерские услуги в Украине.

Что ждет классическую лотерею?

Но наибольший удар проект правительственного закона готовит для классических числовых лотерей. В его нормах не содержится необходимых условий для проведения классических числовых лотерейных игр, таких как тиражные, моментальные и другие. При условии принятия такого проекта, проведение традиционных числовых лотерей становится невозможным.

Проект прежде всего он направлен на урегулирование видов деятельности, которые лоббируются определенными бизнес группами в интересах букмекерства и казино, в то же время числовую лотерею предлагается урегулировать всего несколькими нормами по принципу азартных игр. Хотя во всем мире классическая числовая лотерея не вызывает зависимость, не является азартной и не подлежит специальному регулированию.

Классические виды числовых лотерей, как в Украине, так и во всем мире, вызывают одобрение общества и выполняют социальные функции. Прежде всего, они могут генерировать значительные поступления в государственный и местный бюджет - за их счет, как правило, финансируются различные крупные государственные проекты. Также лотереи генерируют дополнительный ассортимент, доход и поток потребителей для мелкого бизнеса, служат средством удовлетворения небольшого азарта для широкого круга населения, что удерживает их от траты денег в более азартные игры, и, конечно же, предоставляют возможность несостоятельному человеку одномоментно стать миллионером.

Почему проведение числовых лотерей станет невозможным? Во-первых, в проекте закона указаны ограничения по размещению пунктов числовых лотерей. Проект запрещает размещать пункты числовых лотерей ближе чем за 150 метров к школам, университетам, другим образовательным заведениям, развлекательным центрам. Запрещается размещение в киосках и МАФах. Притом, что к казино, букмекерству, игральным автоматам такие ограничения не применяются. При таком подходе развить необходимую сеть до 10 тысяч пунктов числовых лотерей будет невозможно. Во всем мире числовая лотерея – это дополнительный товар у существующих мелких предпринимателей, а поэтому мелкие магазины, киоски, МАФы – являются основным каналом продажи числовых лотерей.

Во-вторых, проведение числовой лотереи в Интернете правительственным законопроектом не разрешается. Нелогичным является подход, когда все азартные игры разрешено проводить в интернете, а числовую лотерею - нет. В современном мире все диджитализировано, и любой товар или услуга сегодня возможно приобрести в интернете. Предоставление числовых лотерейных игр через интернет – неотъемлемый канал распространение числовой лотереи в современном мире. Если эта норма будет введена в действие, лотерейный рынок безнадежно отстанет.

Кроме того, в проекте закона лотерейный терминал приравнивается к игральному оборудованию. К терминалу числовых лотерей проект закона выставляет такие же требования, как и к игральному автомату или ставкомату. Но лотерейный терминал работает по принципу кассового аппарата – проводит только регистрацию чисел и распечатку билета, а также проверку билета и регистрацию выплаты. На нем никакая игра не происходит. Сама игра в числовую лотерею проходит дома у игрока во время проведения розыгрыша оператором. При таких требованиях завезти современный терминал числовых лотерей будет невозможно.

Также, для числовой лотереи устанавливаются такие же правила для идентификации игрока, как для казино при каждой игре. В мировой практике числовая лотерея не подразумевает персонализированный билет, а игрок при покупке не идентифицируется. Идентификация может проходить при выплате крупного приза. Такие правила делают невозможным продажу даже одного билета числовой лотереи.

И еще одно крупное нововведение - депозит или банковская гарантия на 420 млн. грн. для лотерейного оператора. Разумеется, ни один инвестор не предоставит согласия на такое необоснованное замораживание огромных средств.

Множество других положений проекта также делают невозможным стандартное и общепринятое проведение классических числовых лотерей. Это и отсутствие регулирование розыгрыша числовой лотерей, и лимит на максимальную ставку числовой лотереи, и использование кассовых аппаратов (в числовой лотерее лотерейный терминал является кассовым аппаратом), и невозможность установки терминала самообслуживания числовых и моментальных лотерей (по типу вендинговой машины), и невозможность участия в международной числовой лотерее (международная кооперация, Евроджекпот, Евромиллион), и ограничения по маркетингу, И, наконец, проект закона не содержит регулирования, необходимого для инвестирования в лотерейное оборудование, центральную систему, налаживание необходимых каналов продаж и проведения розыгрышей числовых лотерей.

Таким образом, что с принятием проекта закона действующие операторы просто одновременно перестанут работать. Хотя, например, в других странах переход делается так, чтобы не прерывать предоставление услуг. Потому что утраченный рынок и интерес потребителя к числовой лотерее будет сложно восстановить.

Если суммировать все вышеуказанные выводы, то картина получается неприглядная с точки зрения инвестиций. Привлечение денежных ресурсов крупных западных операторов числовых лотерей к участию в конкурсе на получение лотерейной лицензии, таких как IGT, Scientific Games, Intralot, при таких условиях просто невозможно. Даже если не учитывать инвестиционных рисков страны. Очевидно, что крупные международные игроки просто не заинтересуются возможностью участия в конкурсах на получение лотерейной лицензии.

И, говоря о ситуации с планируемым регулированием игорного рынка в целом, особенно цинично на сегодняшний день выглядят рекламные ролики в поддержку этого проекта закона. Они прячут реальные проблемные моменты этого документа, и, наоборот, выпячивают месседж о том, что законопроект позволит убрать все незаконные игровые заведения, расплодившиеся на улицах украинских городов. Убеждают, что рынок азартных игр будет фискализирован, что все будет контролироваться в режиме онлайн, и таким образом будет наполняться бюджет страны. Разумеется, это не так. Потому что в законопроекте вообще ничего не выписано касательно налогообложения. Он просто позволяет за фиксированные платежи при покупке лицензии в дальнейшем свободно оперировать на рынке в любых формах игровой деятельности, прежде всего, букмекерским конторам – той же российской "Лиге Ставок". Они получают полную свободу действий и на земле, и онлайн. При этом законопроект уничтожает традиционную числовую лотерею, как явление. Нужен ли Украине такой закон – вопрос уже далеко не праздный.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!