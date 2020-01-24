Как Япония и Сингапур? Украинцы оценили инвестиционную перспективу страны

Больше половины украинцев (59%) считают, что Украина способна стать привлекательной для инвесторов страной.

Соответствующие результаты показал опрос аудитории в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" от 24 января (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Президент Зеленский сказал, что Украина должна стать привлекательной инвестиционно как Япония, Южная Корея, Сингапур. Вы считаете, что это возможно? Вы верите, что Украина может стать так же инвестиционно привлекательна, как эти быстро развивающиеся экономики?" – спросил у зрителей ведущий программы.

Иллюстрация Бизнес.медиа

59% утвердительно ответили на вопрос. 41% респондентов не верит в такую возможность.

Украинцы верят, что страна может стать привлекательной для инвесторов Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, в эфире "Свободы слова" министр финансов Оксана Маркарова заявила, что ведомство на данный момент не видит рисков относительно выполнения госбюджета 2020 года.

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