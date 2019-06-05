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"У нас есть план": Зеленский предложил олигархам инвестировать в Донбасс

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил завлечь к инвестированию в разрушенную инфраструктуру Донбасса крупный бизнес.

Как заявил он в эфире 1+1, для обсуждения этого вопроса глава государства планирует встретиться с бизнесом в июне, передает Цензор.нет.

"С крупным бизнесом собираемся встретиться в июне. И будем говорить о развитии Донбасса. Потому что у нас есть план, и мы хотим предложить бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется, и кто-то этим должен заниматься", - сказал Зеленский.

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Зеленский озвучил радикальную идею

Он сообщил, что по очереди встречается с украинскими олигархами и представителями бизнеса. "Встречался с Пинчуком, кто-то еще приезжал. Приезжали некоторые политики, потому что они тоже олигархи", - отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня в ходе встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом Зеленский заявил, что не собирается выступать на стороне бывших владельцев ПриватБанка (имеется в виду олигарх Игорь Коломойский), и намерен защищать только государство.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаИнвестицииолигархи
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