'Интерпайп' олигарха Пинчука на три года отстранили от тендеров: за что наказали

Компании "Интерпайп", которая принадлежит олигарху Виктору Пинчуку, на три года запретили принимать участие в публичных торгах. Речь идет о крупном сговоре вокруг тендера на 700 млн грн.

OBOZREVATEL разобрался за что, наказали компанию олигарха.

В 2018 году "Укрзалізниця" решила провести 42 процедуры закупок цельнокатаных колес и черновых бандажей. Общая сумма составила почти 700 млн грн.

К участию были допущены четыре фирмы:

"Интерпайп Украина"

"Ретек"

"Транспортные инвестиции"

"Фирма "Интервторпром"

Победителем во всех процедурах стало общество "Интерпайп Украина", которое принадлежит Пинчуку. Но Антимонопольный комитет провел расследование и выяснил, что компании между собой сговорились.

"Но, как оказалось, борьба на самом деле была притворной, а компании-участники связаны договоренностями и имеют общие интересы", – говорится в сообщении.

По данным "Наших грошей", указанные компании часто встречались друг с другом на тендерах в системе ProZorro, но не демонстрировали активного конкурентного соревнования.

Компания "Интрепайп Украины" и "Фирма "Интервторпром" совместно участвовали в 12 процедурах закупки на общую сумму 455,83 млн грн. Во всех указанных процедурах победу одержало "Интерпайп Украина" и в 11 из 12 тендеров снизило цену в ходе аукциона на символические 0,5%. В рамках процедур закупок закупались колеса и бандажи. Все процедуры проводились предприятиями "Укрзалізниці".

"Интерпайп Украина" и "РЕТЕК" совместно участвовали в 44 процедурах закупок на общую сумму 312,74 млн грн. Почти во всех указанных процедурах победу одержало "Интерпайп Украина" с символическим уровнем снижения цены на аукционе – 0,5%. В рамках процедур закупались колеса, трубы и бандажи. 43 из 44 процедур проводились предприятиями "Укрзалізниці".

"Интерпайп Украина" с "Транспортными инвестициями" совместно разыграли 37 тендеров на общую сумму 311,85 млн грн. В большинстве указанных процедур победу одержало "Интерпайп Украина", снизив цену в ходе аукциона до 2%. В рамках процедур закупались колеса и бандажи. 37 из 38 процедур проводились предприятиями "Укрзалізниці".

Все четыре указанные компании связаны между собой через Пинчука и его группу "Интерпайп".

Учредителем ООО "Фирма "Интервторпром" значится кипрская фирма "Миндоро Энтерпрайзез Лимитед". В 2012 году налоговики назвали оффшор "Mindori Enterprises Limited" частью группы "Интерпайп". Сам "Интервторпром" не выигрывал торгов, однако неоднократно выступал единственным соперником "Интерпайп", неизменно проигрывая.

Фирма "Транспортные инвестиции" записана на кипрскую компанию "Пламстед Лимитед". Предприятие имеет общий номер телефона (044) 4904828 с ООО "Транспортно-инвестиционные технологии" из группы "Интерпайп".

Справка: "Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 202 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайп" работают 11 тыс. сотрудников.

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский олигарх Виктор Пинчук и члены его семьи.