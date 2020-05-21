"Интерпайп" Пинчука пытается уйти от уплаты 2 млрд грн налогов – ГФС

Экономика 14:28, 21.05.2020 Обновлено: 14:30, 21.05.2020

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) выставила налоговые претензии компании "Интерпайп Втормет" Виктора Пинчука на сумму 2 млрд грн в связи с фиктивностью операций с металлоломом в 2015-2019 годах.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Ситуацию там называют абсурдной и утверждают, что объем произведенной и отгруженной готовой продукции соответствует закупленному объему лома.

"Интерпайп Втормет", который в структуре "Интерпайпа" осуществляет переработку металлолома и поставляет его на сталеплавильный завод, имеет все необходимые документы: контракты, транспортные накладные и пр.", - отмечает пресс-служба.

В "Интерпайпе" добавили, что предприятие направило жалобу в ГФС и хочет добиться пересмотра решения, не дожидаясь суда.

Согласно отчетности компании, в 2019 году "Интерпайп" увеличил чистую прибыль на 15% по сравнению с 2018 годом - до 312,4 млн долларов.

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