Домашний интернет от "Киевстар" пропал у части украинцев: в сети отреагировали

У многих пользователей пропал домашний интернет от "Киевстар". Украинцы массово начали требовать у компании компенсацию.

Как сообщили в Facebook компании, с утра 21 мая пропало соединение из-за аварии.

"У части абонентов сейчас сложности с некоторыми сервисами. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить услугу домашнего интернета", – сообщила компания. Всем пользователям, которые "испытали неудобства", пообещали компенсацию.

В Facebook компания отметила, что сбой произошел "из-за аварии". В сообщении компании в Twitter говорится, что ориентировочное время возобновления работы сети – сегодня до 18:00.

В компании отметили, что дозвониться в службу поддержки сейчас сложно. "Киевстар" пообещал сообщать новости и отвечать на вопросы в соцсетях.

В комментариях до публикации украинцы оставили возмущенные комментарии: " Срочно нужно работать, сообщите, когда восстановиться интернет? Дозвониться совсем невозможно", "Когда возобновится работа интернета? Никакой смс об аварии, к операторам-никак дозвониться на сайте чат-бот отключен. Что происходит?", "Киев. Не работает".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4G связь от "Киевстар" появилась еще в 496 населенных пунктах Украины.

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