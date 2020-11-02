StateWatch нашли российский след в правах на недропользование в Украине

Институт ядерных исследований Российской академии наук оказался владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли.

В 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило институту специальное разрешение на пользование недрами месторождения сроком на 20 лет. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр в СНБО.

Разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброс сточных вод.

"То, что институт Российской академии наук был уличен среди владельцев спецразрешений на недра только в 2020 году свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния российских структур на экономику в Украине неэффективна", – заявил председатель организации StateWatch Глеб Каневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине "украли" более 5 млн га с/х земель с недрами.